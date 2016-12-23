Минфин сэкономил 10 млрд гривень по итогам верификации соцвыплат

23 декабря 2016, 14:38
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Верификация пенсий и других соцвыплат в комплексе с другими мерами Минфина позволила ведомству сэкономить около 10 млрд гривень

Увеличить картинку УНИАН

Верификация социальных выплат позволила сэкономить около 10 млрд грн. Об этом в ходе выступления в Верховной Раде сказал Министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Общая экономия составила порядка 10 млрд грн. Трудно сказать, что было эффективнее — верификация или другие меры, но мы будем менять подходы, мы уже наладили работу с Пенсионным фондом и Министерством социальной политики. В следующем году мы усилим меры по верификации, потому что это экономит средства налогоплательщиков", — сказал Данилюк.

В рамках верификации Минфин проверял правильность начисления пенсий и других социальных выплат. Этот процесс начался в марте 2016 года. При этом в Минфине подчеркивают, что верификация означает не отмену соцвыплат, а лишь выявление мошенников и тех, кто не имеет права на получение соцпомощи.

Напомним, завершение верификации социальных выплат является одним из требований Международного валютного фонда. Меморандум предусматривает переход к адресной системе социальной помощи и консолидации программ с аналогичными целями. В МВФ также считают, что Украина должна уменьшить административные расходы фондов социального страхования.

По материалам: УНИАН
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Теги: социальные выплаты, пенсии, минфин, госбюджет, бюджет

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