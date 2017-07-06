Минфин сократил госдолг на $200 млн за счет конфискованных "денег Януковича"

Министерство финансов сократило госдолг на сумму облигаций в $200 млн, конфискованных у экс-окружения бывшего президента Виктора Януковича. Операция по уменьшению госдолга состоялась 8 июня. Об этом сообщили в Министерстве финансов, передает издание Finclub.

"Погашение конфискованных ОВГЗ состоялось 8 июня 2017 года на сумму $199 млн 197 тыс. Гривневый эквивалент на дату отображения операции по курсу на 08.06.2017 составил 5 млрд 238 млн 907 тыс. 750,64 грн", — сообщили в пресс-службе министерства.

По информации Минфина, погашенные ОВГЗ были размещены 26 ноября 2013 года сроком на 5 лет (дата погашения 21 ноября 2018 года) со ставкой 7,5% годовых.

Напомним, перед майскими праздниками секретарь СНБО Александр Турчинов и генпрокурор Юрий Луценко отрапортовали о выполнении решения суда о конфискации $1,3 млрд, принадлежавших Виктору Януковичу и его т. н. "семье".

Тогда же президент Петр Порошенко заявлял, что конфискованные средства в размере $1,1 млрд поступят на счета Госказначейства, а $200 млн в ценных бумагах будут переданы Министерству финансов.

По состоянию на 31 мая 2017 года, общая сумма государственного и гарантированного государством долга составила $74,68 млрд (или 1 968,03 млрд грн). Внутренний долг составил $26,03 млрд (или 687,53 млрд грн), а внешний — $47,85 млрд (или 1 260,93 млрд грн). Отчетность по размеру госдолга на 30 июня с учетом операции погашения конфискованных облигаций будет опубликована Минфином в конце июля.