Министр финансов Данилюк заявляет, что прокуроры не вручали ему подозрение

31 июля 2017, 20:11
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Министр финансов заявил, что ему не вручали каких-либо документов о якобы уклонении от уплаты налогов

Увеличить картинку Фото: kmu.gov.ua

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Генпрокуратура или другие правоохранители не вручали ему подозрение или другие официальные документы о якобы уклонении от уплаты налогов.

"Сегодня узнаю из прессы, что Генеральная прокуратура меня якобы в чем-то подозревает. Очень надеюсь, что оно не является политически мотивированным и не является местью за то, что было сделано для ликвидации коррупционных схем, хищений бюджет и неэффективного использования государственных средств", — подчеркнул глава Минфина.

Данилюк также отметил, что компетенция и мотивация прокуроров, которые построили дело, оценивая лишь период работы на госслужбе, не учитывая период работы в частном секторе, вызывает вопросы.

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