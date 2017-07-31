Министр финансов Данилюк заявляет, что прокуроры не вручали ему подозрение

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Генпрокуратура или другие правоохранители не вручали ему подозрение или другие официальные документы о якобы уклонении от уплаты налогов.

"Сегодня узнаю из прессы, что Генеральная прокуратура меня якобы в чем-то подозревает. Очень надеюсь, что оно не является политически мотивированным и не является местью за то, что было сделано для ликвидации коррупционных схем, хищений бюджет и неэффективного использования государственных средств", — подчеркнул глава Минфина.

Данилюк также отметил, что компетенция и мотивация прокуроров, которые построили дело, оценивая лишь период работы на госслужбе, не учитывая период работы в частном секторе, вызывает вопросы.