Министр финансов призвал НАБУ заняться главой Фискальной службы

Министр финансов Александр Данилюк обвинил главу Фискальной службы Украины Романа Насирова в систематическом невыполнении поручений министерства и несогласованном отсутствии на рабочем месте. Также он призвал НАПК проверить, на какие средства Насиров посетил инаугурацию Трампа. Об этом министр рассказал в ходе пресс-конференции в понедельник.

"Где находится глава Государственной Фискальной службы? В Америке. Вместо того, чтобы реализовывать те задания, которые ему поставило Министерство финансов, правительство и Верховная Рада, он занимается самопиаром. Более того, он поехал в отпуск, не согласовав это с министром финансов, который координирует его деятельность, а также с премьер-министром Украины. Это — требование законодательства", — возмутился Данилюк.

Министр также напомнил, что Насиров посетил инаугурацию президента США. "В этом нет ничего плохого, но это достаточно недешевое удовольствие. То, где он был, стоит около $250 тыс. Немаленькая сумма. Задекларирована ли она? Нужно отследить. Если нет, если это было бесплатно, то я хочу спросить: почему именно руководителя налоговой службы Украины приглашают на такое мероприятие бесплатно? Может это услуга или подарок? Так вот, законодательство напрямую запрещает ему принимать такие подарки", — сказал министр.

"На этом туризм не закончился, нужно было еще позавтракать — тоже недешевое удовольствие", — съязвил он.

Поэтому Данилюк как координирующий министр пообещал обратиться в НАПК и НАБУ, чтобы они проанализировали ситуацию.

Министр также напомнил о ключевых индикаторах эффективности для ГФС, которые были разработаны совместно с МВФ, стратегическим партнером. Отчет по этим показателям, по словам Данилюка, не состоялся.

"Конечно, намного проще вырывать конъюнктурно какие-то цифры и презентовать успехи. Но отчет по показателям эффективности показал бы, что происходит на самом деле и действительно ли есть прогресс, довольны ли плательщики. Поручение не было выполнено, как не были выполнены и другие поручения, которые я давал главе Фискальной службы", — рассказал министр.

"Потому за систематическое нарушение поручений Министерства финансов, которые являются обязательными к исполнению, а также за несогласованное отсутствие на рабочем месте я, согласно закону, инициировал привлечение Романа Насирова к дисциплинарной ответственности. Если после этого не будут сделаны выводы, второй выговор повлечет за собой увольнение", — подытожил он.