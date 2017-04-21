Министр Омелян и депутаты-фронтовики готовы взять Мартыненко на поруки

21 апреля 2017, 17:05
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Народные депутаты из фракции "Народный фронт" в Верховной Раде и некоторые члены Кабинета министров заявили о намерении просить суд взять на поруки бывшего депутата Николая Мартыненко

Министр Омелян и депутаты-фронтовики готовы взять Мартыненко на поруки | Политика | Дело Увеличить картинку

"Я уже брал на поруки Юрия Сиротюка (ВО "Свобода"). Он ходил на все судебные заседания. Я думаю, что Николай Мартыненко тоже не подведет нас, если мы возьмем его на поруки", — сказал министр спорта Игорь Жданов журналистам возле здания суда в пятницу.

Намерение просить суд отдать на поруки бывшего коллегу так же высказали министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, народные депутаты Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Георгий Логвинский.

"Если суд посчитает за возможное, я готов взять Николая Мартыненко на поруки", — рассказал Пинзеник.

В свою очередь народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец также заявил, что подпишется под обращением к суду с тем, чтобы его бывшего коллегу отдали на поруки. "Речь идет о том, что вчера к Мартыненко незаконно применили статью Уголовного процессуального кодекса в части задержания… применение 208 статьи — там есть исключительно три пункта, по которым лицо может быть задержано без решения суда. Два из них касаются задержания на месте совершения преступления, а третий — это в случае, если лицо собирается сбежать", — пояснил Емец.

Кроме того, в суд перед заседанием по избранию меры пресечения Мартыненко прибыла министр образования Лидия Гриневич и ряд народных депутатов из "Народного фронта", не считая вышеупомянутых.

Первый заместитель лидера фракции НФ Андрей Тетерук также пообещал поддержать инициативу взять на поруки.

К этой инициативе готов присоединиться и зам главы Центризбиркома Андрей Магера. "Я его знаю минимум 15 лет, с 2002 года, когда он был во второй раз избран народным депутатом Украины, со временем возглавлял фракцию "Наша Украина", был главой комитета. Были случаи, когда приходилось сотрудничать с народными депутатами, в том числе с ним... Я считаю, что ЦИК могла проводить выборы достаточно качественно в том числе благодаря ему и главам других фракций", — пояснил Магера.

Напомним, в четверг следователи Национального антикоррупционного бюро Украины вручили сообщение о подозрении бывшему народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко. Экс-нардеп был доставлен в НАБУ для проведения процессуальных и следственных действий.

Николая Мартыненко подозревают в растрате средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann.

Сам Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов НАБУ.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: николай мартыненко , народный фронт , антикоррупционное бюро

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Министр Омелян и депутаты-фронтовики готовы взять Мартыненко на поруки | Политика | Дело
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