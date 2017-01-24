Минюст не смог с первого раза назначить главного люстратора

Министерство юстиции Украины объявило о проведении повторного конкурса на замещение вакантной должности директора Департамента по вопросам люстрации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Такое решение было принято членами конкурсной комиссии по итогам проведенного 17-20 января отбора, в ходе которого ни один из кандидатов не был признан победителем конкурса.

Конкурс пройдет с 1 по 3 марта этого года.

"Отбор будет проведен по принципу полной открытости. Участие в конкурсном отборе могут принять все, кто будет отвечать квалификационным требованиям, иметь юридическое образования и необходимый стаж работы на государственной службе", — говорится в сообщении.

Подать документы можно до 23 февраля.

Как известно, 6 декабря 2016 года Министерство юстиции Украины объявило конкурс на замещение вакантной должности директора департамента по вопросам люстрации.

Конкурс на должность главы департамента люстрации состоялся 17-19 января 2017 года. В нем приняли участие 10 человек.

Напомним, 21 ноября 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко заявила об отставке с должности. На этой должности она проработала два года. Ранее Козаченко была соучредителем Общественного люстрационного комитета.