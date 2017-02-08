Минюст снова передал НАПК проект порядка проверки электронных деклараций

08 февраля 2017, 15:04
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Минюст и Нацагентство по предотвращению коррупции уже несколько месяцев не могут согласовать порядок проведения проверки деклараций

Минюст снова передал НАПК проект порядка проверки электронных деклараций | Политика | Дело Увеличить картинку

Министр юстиции Павел Петренко заявляет, что рабочая группа передала в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проект порядка проведения проверки электронных деклараций и призывает НАПК принять его 9 февраля.

"Мы разработали качественный проект документа, который сейчас будет опубликован на сайте Министерства юстиции. Обращаемся к членам НАПК, независимого органа, чтобы они уже в четверг приняли данный порядок на своем заседании. Я как министр юстиции подтверждаю, что мы зарегистрируем этот порядок немедленно", — сказал министр на брифинге после заседания Кабинета министров в среду.

Он отметил, что, согласно предложенному порядку, проверка должна проводиться за 60 дней, а в случае необходимости может быть продлена максимум еще на 30 дней.

Петренко высказался за увольнение руководства НАПК, если те не смогут принять новый порядок проверки е-деклараций.

Напомним, волокита с созданием порядка проведения проверки длится уже более месяца. Минюст не хочет заверять подготовленный НАПК проект.

В начале января Минюст получил вторую версию проекта, в которой НАПК снова проигнорировал замечания Министерства юстиции. Ведомство считает неправильным, что начинать и заканчивать проверки деклараций могут все уполномоченные лица НАПК, так как такого права законодательством им не предоставлено.

Также в проекте порядка нет положений об информировании лица, в отношении которого проводится проверка, о начале и окончании соответствующих действий.

Единственно, что НАПК частично учло замечания о необходимости определения четких сроков проведения проверок. В Нацагентстве определили, что таким сроком является 180 дней с возможностью продления проверки еще на 180 дней. По мнению Минюста, это недопустимо широкие сроки, учитывая, что все государственные органы должны предоставить агентству информацию в течение 10 дней. Кроме этого предусмотренная в проекте возможность приостанавливать процесс проверки на неопределенный срок может привести к тому, что проверка продлится бесконечно, что нарушает принципы защиты прав человека.

В конце января Петренко предложил создать в Кабмине рабочую группу по разработке "нормального проекта текста положений о порядке проведения проверки".

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Теги: нацагентство по предотвращению коррупции , минюст , декларации о доходах

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Минюст снова передал НАПК проект порядка проверки электронных деклараций | Политика | Дело
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