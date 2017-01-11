Минюст запустил Единый реестр должников

11 января 2017, 15:25
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В реестр вносятся данные о гражданах и компаниях, которые признаны должниками и в отношении которых открыто соответствующее исполнительное производство

Минюст запустил Единый реестр должников | Политика | Дело Увеличить картинку

Министерство юстиции Украины запустило Единый реестр должников, по которым открыто исполнительное производство.

Об этом говорится на сайте министерства.

В реестр вносятся данные о гражданах и компаниях, которые в соответствии с решениями суда признаны должниками и в отношении которых открыто соответствующее исполнительное производство.

Сведения о должниках, которые включены в Единый реестр должников, должны быть открытыми и размещаться на официальном сайте Минюста.

"Данный реестр является составной автоматизированной системы исполнительного производства. Он создан с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах должников", — говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, исполнитель одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства обязан внести в указанный реестр сведения относительно должников, имеющих обязательства перед физическими или юридическими лицами по судебным решениям и решениям других органов.

При этом в Едином реестре должников должна содержаться информация о должниках, в отношении которых исполнительные производства зарегистрированы в системе после запуска данного реестра.

При этом не подлежат внесению сведения о должниках, являющихся государственными органами или органами местного самоуправления, а также о должниках, не имеющими задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей более трех месяцев.

Кроме того, не подлежат внесению в реестр сведения по судебным решениям неимущественного характера.

Сведения о должнике исключаются из Единого реестра должников одновременно с вынесением постановления об окончании исполнительного производства, возвращении исполнительного документа взыскателю, возвращении исполнительного документа в суд или в день установления исполнителем факта отсутствия задолженности по исполнительным документам о взыскании периодических платежей.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: минюст , реестр , долг

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Минюст запустил Единый реестр должников | Политика | Дело
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