Минкультуры призвало Московский патриархат определиться с поддержкой священниками оккупантов и террористов

"Призываем руководство Украинской православной церкви и ее прихожан публично осудить военную агрессию Российской Федерации против Украины, признанную на международном уровне, а также обратить особое внимание и дать надлежащую канонически-дисциплинарную оценку системным антиукраинским высказыванием и действиям отдельных представителей клира и высшего духовенства УПЦ", — сказано в заявлении Минкультуры, опубликованном на официальном сайте министерства.

Согласно заявлению, в частности, идет речь о членах высшего органа церковного управления — Синода — митрополитах Платоне, Лазаре и Митрофане, которые заняли "откровенную коллаборационистскую позицию, открыто сотрудничая, морально оправдывая и духовно поддерживая российских оккупантов".

Министерство обращается к правоохранительным органам и призывает дать надлежащую правовую оценку антиукраинским действиям и высказываниям отдельных представителей клира и высшего духовенства УПЦ (МП).

В Минкультуры привели несколько примеров антиукраинской деятельности православных священников.

1) 14 января 2017, в первый день церковного новолетия, правящий архиерей УПЦ МП, митрополит Феодосийский и Керченский Платон (Удовенко) в оккупированном Крыму освятил зенитные ракетные системы ПВО вооруженных сил РФ С-400 "Триумф" (соответствующие фотографии появились в десятках интернет-изданий). Упомянутое оружие, которым, по данным СМИ, оснащен зенитно-ракетный полк 4-й армии ВКС и Южного военного округа РФ, нацелен на объекты в Украине.

2) 16 ноября 2016 в Симферополе секретарь Симферопольской и Крымской епархии УПЦ МП протоиерей Александр (Якушечкин) в докладе, который был посвящен вопросу воспитания юных крымчан как патриотов России, в частности отметил: "Совсем недавно крымские педагоги были вынуждены всерьез обсуждать сомнительные лозунги, созданные далеко от нашей Родины, а также приходилось "выкручиваться" и придумывать оправдания, почему в крымских школах до сих пор говорят по-русски, не празднуют день рождения ОУН-УПА, а в классах нет портретов таких одиозных героев как Степан Бандера и Роман Шухевич. Но наступил 2014 год, и мы сделали свой исторический выбор. Случилось то, о чем многие и мечтать не могли. Мы вернулись домой".

3) Митрополит Луганский и Алчевский Митрофан (Юрчук) вместе со священнослужителями Луганской епархии УПЦ и в присутствии видных представителей террористической "ЛНР" и ее "главы" Игоря Плотницкого, 7 ноября освятил место под застройку памятника князю Александру Невскому. Данный памятник фактически героизирует российских захватчиков и символизирует коварную агрессию Российской Федерации против Украины и оккупацию части ее территорий.