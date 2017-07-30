Минобороны получило 4 млрд грн дополнительного финансирования на новое вооружение

Минобороны получило 4 млрд гривень дополнительного финансирования, которые будут направлены на новое вооружение и оборудование, а также на строительства жилья для военнослужащих-контрактников, сообщил министр обороны Степан Полторак.

Полторак также сказал, что будет увеличено и финансирование Сил специальных операций, деньги предоставят в конце следующей недели. Средства будут направлено на завершение строительства общежитий для инструкторов, постоянного состава и тех, кто прибывает в Центр на обучение.

Как сообщалось ранее, с начала 2014 года США передали материально-технической помощи и потратили на подготовку Вооруженных Сил Украины более $600 млн.