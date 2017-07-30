Минобороны получило 4 млрд грн дополнительного финансирования на новое вооружение

30 июля 2017, 10:30
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Будет увеличено и финансирование Сил специальных операций

Минобороны получило 4 млрд грн дополнительного финансирования на новое вооружение | Экономика | Дело Увеличить картинку

Минобороны получило 4 млрд гривень дополнительного финансирования, которые будут направлены на новое вооружение и оборудование, а также на строительства жилья для военнослужащих-контрактников, сообщил министр обороны Степан Полторак.

Полторак также сказал, что будет увеличено и финансирование Сил специальных операций, деньги предоставят в конце следующей недели. Средства будут направлено на завершение строительства общежитий для инструкторов, постоянного состава и тех, кто прибывает в Центр на обучение.

Как сообщалось ранее, с начала 2014 года США передали материально-технической помощи и потратили на подготовку Вооруженных Сил Украины более $600 млн.

По материалам: ЛигаБизнесИнформ
Раздел: >
Теги: минобороны , военные , оружие , армия

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Минобороны получило 4 млрд грн дополнительного финансирования на новое вооружение | Экономика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.92
EUR EUR - - 30.4
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.74 11.92
Киевская область 21.63 10.98
Львовская область 21 11.06
Читайте также
Больше в разделе Украина
Читаемые в разделе
В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив Опубликован список победителей конкурса в Верховный Суд: активисты заявили о победе старых судей Опубликован список победителей конкурса в Верховный Суд: активисты заявили о победе старых судей День Крещения Руси: УПЦ Московского патриархата провела Крестный ход (фото) День Крещения Руси: УПЦ Московского патриархата провела Крестный ход (фото)
Все новости
Комментируемые
1 Украина координирует поисково-спасательную операцию по затонувшему кораблю, который вез зерно из Крыма 2 На Донбассе не конфликт, а война — спецпредставитель Госдепа США Фолькер 3 Как правительство Германии отреагировало на поставки немецкого оборудования в Крым 4 Мать россиянина Агеева признала, что российские военные служат на Донбассе 5 Что думают о снятии депутатской неприкосновенности в крупнейшей фракции Верховной Рады
Все новости
Видео
 В луцком отеле ночью вспыхнул пожар
Мать россиянина Агеева признала, что российские военные служат на Донбассе
Все видео
Фото
В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив
В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив
День Крещения Руси: УПЦ Московского патриархата провела Крестный ход (фото)
День Крещения Руси: УПЦ Московского патриархата провела Крестный ход (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.