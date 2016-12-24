Минобороны потратит 1,3 млрд гривень до конца года

24 декабря 2016, 18:25
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Минобороны Украины использует все выделенные в 2016 году средства на материально-техническое обеспечение армии, в том числе — 1,3 млрд гривень, которые поступили в середине декабря

Минобороны потратит 1,3 млрд гривень до конца года | Экономика | Дело Увеличить картинку

На счетах Министерства обороны Украины остаются 1,3 млрд грн, выделенных на материально-техническое обеспечение Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает правительственный портал.

Минобороны обещает использовать эти средства до конца 2016 года.

Как уточняют в министерстве, ведомство на 100% выполнило финансовые обязательства и использовало более 95% средств государственного бюджета, выделенных на армию.

Средства используются в соответствии с заключенными контрактами и в зависимости от поставки продукции.

По материалам: "Дело"
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Минобороны потратит 1,3 млрд гривень до конца года | Экономика | Дело
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