Минобороны России везет в оккупированный Севастополь еще один дивизион С-400

28 декабря 2017, 17:25
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Новая зенитно-ракетная система С-400 заступит на боевое дежурство с 12 января

Минобороны России везет в оккупированный Севастополь еще один дивизион С-400 | Политика | Дело Увеличить картинку

Российские военные усилят противовоздушную оборону (ПВО) Крыма новым дивизионом зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

Новый дивизионный комплект ЗРС С-400 заступит на боевое дежурство 12 января в Севастополе, говорится в сообщении на сайте министерства.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Напомним, первый комплект С-400 начал дежурство в оккупированном Крыму в январе 2017 года.

По материалам: Интерфакс
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Теги: война с россией , война , оружие , севастополь , оккупация крыма

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Минобороны России везет в оккупированный Севастополь еще один дивизион С-400 | Политика | Дело
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