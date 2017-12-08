Мораторий на проверки бизнеса продлили до 2019 года

Верховная Рада, принимая госбюджет-2018, продолжила действие моратория на проверки малого и среднего бизнеса до 2019 года. Об этом сообщают в Министерстве экономического развития и торговли.

Также Верховная Рада дала задачу Кабинету министров в течение первого полугодия внедрить систему риск-ориентированного подхода к проведению контрольных мероприятий. Решение приняли с поправкой первого замминистра экономразвития Максима Нефьодова о том, что госорганы могут выйти из-под моратория, если внедрят новую риск-ориентированную систему проверок.

В начале декабря Президент Петр Порошенко заявил, что намерен инициировать продление моратория на проверки бизнеса. "Я уверен, что мы вместе с премьер-министром, Кабинетом министров, на именно малый и средний бизнес мораторий на проверки продлим", — заявил тогда глава государства.

При этом мораторий решили не распространять на ряд органов, в частности, на Нацкомисию по ценным бумагам и фондовому рынку.

В текущем году мораторий не распространяется на следующие органы: Государственную фискальную службу, Госслужбу по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей, Госслужбу экспортного контроля, Госинспекцию ядерного регулирования, Госавиаслужбу, Госфининспекцию, Нацкомиссию по энергетике и коммунальным услугам, Нацкомисию по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацбанк, Антимонопольный комитет, а также на проверки безопасности и качества пищевых продуктов Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как бизнесу узнать, когда к нему придут с проверкой в 2018 году

Тем не менее госорганы имеют возможность проводить внеплановые проверки. Правда, для этого необходимо получить разрешение Госрегуляторной службы. Возможность проводить внеплановые проверки останется у госконтролеров и в следующем году.