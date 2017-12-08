Мораторий на проверки бизнеса продлили до 2019 года

08 декабря 2017, 14:30
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Верхованя Рада вместе с бюджетом проголосовала за мораторий на проверки бизнеса в 2018 году

Увеличить картинку фото: pixabay.com

Верховная Рада, принимая госбюджет-2018, продолжила действие моратория на проверки малого и среднего бизнеса до 2019 года. Об этом сообщают в Министерстве экономического развития и торговли.

Также Верховная Рада дала задачу Кабинету министров в течение первого полугодия внедрить систему риск-ориентированного подхода к проведению контрольных мероприятий. Решение приняли с поправкой первого замминистра экономразвития Максима Нефьодова о том, что госорганы могут выйти из-под моратория, если внедрят новую риск-ориентированную систему проверок.

В начале декабря Президент Петр Порошенко заявил, что намерен инициировать продление моратория на проверки бизнеса. "Я уверен, что мы вместе с премьер-министром, Кабинетом министров, на именно малый и средний бизнес мораторий на проверки продлим", — заявил тогда глава государства.

При этом мораторий решили не распространять на ряд органов, в частности, на Нацкомисию по ценным бумагам и фондовому рынку.

В текущем году мораторий не распространяется на следующие органы: Государственную фискальную службу, Госслужбу по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей, Госслужбу экспортного контроля, Госинспекцию ядерного регулирования, Госавиаслужбу, Госфининспекцию, Нацкомиссию по энергетике и коммунальным услугам, Нацкомисию по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацбанк, Антимонопольный комитет, а также на проверки безопасности и качества пищевых продуктов Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как бизнесу узнать, когда к нему придут с проверкой в 2018 году

Тем не менее госорганы имеют возможность проводить внеплановые проверки. Правда, для этого необходимо получить разрешение Госрегуляторной службы. Возможность проводить внеплановые проверки останется у госконтролеров и в следующем году.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: проверки , налоговая проверка , бизнес , регулирование , мораторий , законы , экономика

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.12
EUR EUR - - 31.96
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 26.6 12.98
Киевская область 26.12 12.89
Львовская область 25.87 13.08
Читайте также
Больше в разделе Украина
Читаемые в разделе
Страны, подписавшие Будапештский меморандум, должны предоставить Украине летальное оружие — МИД Страны, подписавшие Будапештский меморандум, должны предоставить Украине летальное оружие — МИД 2 Саакашвили совершил побег, а против 8 депутатов открыли уголовное дело — Луценко Саакашвили совершил побег, а против 8 депутатов открыли уголовное дело — Луценко Все работающие под прикрытием агенты НАБУ находятся вне закона, — Луценко Все работающие под прикрытием агенты НАБУ находятся вне закона, — Луценко
Все новости
Комментируемые
1 Страны, подписавшие Будапештский меморандум, должны предоставить Украине летальное оружие — МИД 2 2 В Киеве заблокировали телеканал "регионала" Мураева 1 3 В Киеве прошел конкурс на лучшую униформу стюардесс (фото) 4 Европа даст Украине 120 млн евро на энергоэффективность вузов 5 На границе с Румынией обнаружили партию контрабандных сигарет на 1,5 млн грн
Все новости
Видео
 Завершились испытания нового БТР-4МВ1
Все видео
Фото
Как проходил митинг Саакашвили под Верховной Радой (фото)
Как проходил митинг Саакашвили под Верховной Радой (фото)
Как прошел "народный импичмент" с Саакашвили (фото)
Как прошел "народный импичмент" с Саакашвили (фото)
В Киеве прошел конкурс на лучшую униформу стюардесс (фото)
В Киеве прошел конкурс на лучшую униформу стюардесс (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.