Московский суд признал события на Майдане госпереворотом

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олийныка и признал события на Майдане в 2014 году государственным переворотом.

"В посольстве США действовал штаб Майдана", — заявил бывший депутат Верховной Рады.

Во время рассмотрения иска судья Анна Шипикова допросила бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые руководили Администрацией президента, Генпрокуратурой, МВД и СБУ. Среди них — бывший президент Украины Виктор Янукович, экс-премьер Николай Азаров.

Все свидетели заявили, что однозначно расценивают события революции как антиконституционный государственный переворот.

"По словам экс-чиновников, Евросоюз угрожал сменой власти на Украине в случае отказа подписать соглашение с ЕС об ассоциации. В свою очередь, экс-глава СБУ Александр Якименко заявил на процессе, что всеми событиями на Майдане руководили официальные лица США", — отмечают в суде.

Напомним, 17 ноября 2016 года Владимир Олийнык обратился в Дорогомиловский районный суд Москвы с просьбой "установить факт, имеющий юридическое значение, государственного переворота в Украине в феврале 2014 года". Как говорится в заявлении "регионала", в результате этого переворота была незаконно изменена Конституция Украины; незаконно отстранен от должности Президент Украины и прекращены полномочия Верховной Рады VIІ созыва; антиконституционным способом сформированы органы власти, которые в настоящее время являются нелегитимными.