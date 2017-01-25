МВФ не планирует обсуждать очередной транш для Украины в ближайшее время

Вопрос выделения очередного транша Украине по программе расширенного финансирования отсутствует в календарном плане Международного валютного фонда, сообщает FinClub.

МВФ расписал план работы до 3 февраля, и Украины в этом плане нет. Следовательно, МВФ в январе не будет рассматривать вопрос выделения Украине средств.

19 января директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что "в ближайшие дни" удастся согласовать последние технические вопросы о предоставлении Украине очередного транша макрофинансовой помощи. Следовательно, Минфин рассчитывал на получение следующего транша от МВФ по программе расширенного финансирования на $1 млрд в начале февраля.