МВФ рекомендует начать реформу ГФС с сокращения сотрудников и внедрения ІТ-сервисов

04 августа 2017, 13:13
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В МВФ и Минфине определили задачи, на которых нужно сосредоточиться в первые 18 месяцев

МВФ рекомендует начать реформу ГФС с сокращения сотрудников и внедрения ІТ-сервисов | Экономика | Дело Увеличить картинку

МВФ разработал ряд рекомендаций по внедрению комплексной реформы Государственной фискальной службы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Представители МВФ работали в Украине с 19 июля по 1 августа 2017-го. По итогам работы они вместе с Минфином и ГФС подготовили ряд рекомендаций и план первоочередных заданий, на решении которых Украине необходимо сосредоточиться в течение следующих 18 месяцев.

Минфин и МВФ согласились, что фискальную службу необходимо реорганизовать в единое юридическое лицо. "Внутренняя организация структуры по функциональному принципу позволит построить эффективный процесс администрирования налогов и сборов, а также оптимизировать административно-хозяйственные функции ГФС", — отмечают в Министерстве финансов.

Также необходимо обновить кадровый состав ГФС. Новый состав должен быть меньшим по количеству, сотрудники должны быть более профессиональными и получать большую зарплату.

Кроме того, в МВФ и Минфине уверены, что нужно поменять бизнес-процессы внутри ГФС, отменить лишние процедуры, автоматизировать процесс администрирования налогов.

Напомним, Министерство финансов ранее сообщало, что на первом этапе намерено провести диагностику фискальной службы и определить приоритеты проекта. При этом к процессу реформы ГФС будут привлечены консультанты международной консалтинговой компании.

По материалам: "Дело"
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Теги: гфс , налоговая реформа , налоговая проверка , налоговая , налоговый кодекс , налоги , министерство финансов , александр данилюк , мвф

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МВФ рекомендует начать реформу ГФС с сокращения сотрудников и внедрения ІТ-сервисов | Экономика | Дело
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