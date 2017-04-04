МВФ требует от Рады в течение двух месяцев принять пенсионную реформу

1 04 апреля 2017, 18:25
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Реформа должна предусматривать возможность выбора сроков и условий выхода на пенсию в зависимости от трудового стажа, а также дополнительные выплаты, которые будут стимулировать более продолжительную занятость

МВФ требует от Рады в течение двух месяцев принять пенсионную реформу | Экономика | Дело Увеличить картинку

Пенсионная реформа в Украине должна быть принята Верховной Радой до конца мая 2017 года. Об этом идет речь в обновленном меморандуме с Международным валютным фондом.

Пенсионная реформа должна вступить в силу с 1 января 2018 года.

В МВФ считают, что реформа должна включать новый перечень вариантов выхода на пенсию с более широким диапазоном пенсионного возраста. Также должна предлагать гражданину выбор срока и условий выхода на пенсию, которые зависят от общего трудового стажа.

Согласно меморандуму Украине нужно ввести дополнительные пенсионные выплаты, которые простимулируют более продолжительную занятость и более поздний выход на пенсию.

В МВФ уверены, что реформа должна посодействовать экономии не менее 3% ВВП в долгосрочном плане, в том числе за счет увеличения трудового стажа при выходе на пенсию.

При это в Фонде считают, что если бы реформа предусматривала повышение пенсионного возраста, это создало бы для работников дополнительные стимулы к отсрочке выхода на пенсию. А потому ограничило бы сокращения рабочей силы. Однако пункт о повышении пенсионного возраста самим меморандумом не предусмотрен.

В свою очередь министр соцполитики Андрей Рева подчеркнул, что речь не идет о повышении пенсионного возраста, а лишь о планах в течение 10 лет ликвидировать дефицит Пенсионного фонда.

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Теги: пенсионная реформа , пенсионый возраст , пенсии , пенсионный фонд , есв , госбюджет-2017 , госбюджет , мвф , андрей рева

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МВФ требует от Рады в течение двух месяцев принять пенсионную реформу | Экономика | Дело
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