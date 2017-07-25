Мы приехали с бумагами разбираться, а они пришли с автоматом — Саакян о перестрелке в Днепре

В результате перестрелки на пр. Гагарина в Днепре в понедельник около 19:50 два человека погибли, еще 5 получили ранения. Погибшие были участниками АТО — бойцы 20 отдельного батальона 93 мотопехотной бригады Алексей Вагнер и 11 батальона 59 бригады Максим Иващук. Среди раненых оказался адвокат Эдмонд Саакян, служивший вместе с Вагнером в АТО.

Остальные 4 раненых — нападавшие, по которым Саакян открыл ответный огонь. Они скрылись с места преступления на автомобиле, но были задержаны после обращения за медицинской помощью.

Автомат выкинули во время побега на перекрестке Гагарина и Чернышевского.

В полиции считают, что конфликт лежит в экономической плоскости. По словам Саакяна, причиной инцидента стало то, что три дня назад на его родственников "наехали" бандиты и требовали денег и стреляли после того, как поняли, что "им ничего не достанется".

"Они там назначили встречу. Эти люди наезжали на брата моего, якобы он кому-то должен денег. На самом деле он не должен. Мы приехали с бумагами разобраться — вот все бумаги, никому денег не должны", — пояснил Саакян.

По его словам, сначала было 1-2 человека с той стороны, потом "резко подвалила толпа, и у одного под курткой был автомат".

Саакяну попали в живот, две ноги, и плечо — всего пять огнестрельных ранений. При этом он смог ранить четверых нападавших.

Сотрудники Шевченковского отделения полиции Днепровского отдела полиции открыли уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).