На Банковой пояснили, почему не будут публиковать указ о лишении Саакашвили гражданства

27 июля 2017, 11:28
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Прекращение гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили обусловлено поданной им недостоверной информацией при оформлении гражданства, пояснили в Администрации президента Украины

Увеличить картинку Фото: В.Головин

"По представлению Государственной миграционной службы, которая предоставила убедительные факты о подаче недостоверной информации при оформлении заявления, Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Михаила Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение", — говорится в ответе пресс-службы АП.

Согласно информации на основе этих рекомендаций глава государства и подписал соответствующий указ.

"В соответствии с законодательством о защите персональных данных этот нормативный акт не подлежит публикации, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности, персональные данные", — пояснили в АП.

Как сообщалось, 26 июля стало известно, что президент Украины издал указ, которым лишил гражданства Украины Саакашвили, сообщила Государственная миграционная служба Украины. Датой прекращения гражданства является дата издания соответствующего указа.

Саакашвили сейчас находится в США. Он заявил, что будет добиваться законного права вернуться в Украину: "Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет! Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус! Я буду добиваться законного права вернуться в Украину".

В Грузии против Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. Его обвиняют в растрате государственных средств и превышении служебных полномочий.

Напомним, Саакашвили получил гражданство Украины согласно указу президента Петра Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день Порошенко назначил Саакашвили главой Одесской облгосадминистрации.

7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции", в том числе со стороны властей в Киеве, а 9 ноября Кабинет министров согласовал увольнение Саакашвили с этой должности.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: михаил саакашвили , гражданство

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