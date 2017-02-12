На Берлинском кинофестивале показали фильм про Сенцова

12 февраля 2017, 10:43
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Показ состоялся при полном аншлаге с участием членов жюри фестиваля, депутатов Бундестага, дипломатов

На Берлинском кинофестивале показали фильм про Сенцова | Общество | Дело Увеличить картинку

На 67-м Берлинском международном кинофестивале состоялся внеконкурсный показ документального фильма Аскольда Курова "Процесс" о незаконно заключенном в России украинском кинорежиссере Олеге Сенцове. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в Twitter.

"На Berlinale2017 прошла премьера фильма "Процесс" об Олеге Сенцова и флеш-моб Европейской киноакадемии с требованием #FreeSentsov", — отметил посол. Показ состоялся при полном аншлаге с участием членов жюри фестиваля, депутатов Бундестага, дипломатов.

Съемки фильма начались в июле 2014 года. Режиссер Куров лично знаком с Сенцовым. Съемки проходили в Крыму, Киеве, Ростове-на-Дону и в Москве больше года. Авторы фильма решили рассказать историю режиссера из интервью с близкими ему людьми, через его тексты, иногда с помощью анимации, а также из-за событий, которые происходили в течение года, отмечается на сайте ленты.

Напомним, украинского режиссера Сенцова вместе с другими активистами задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Сенцов содержится в колонии строгого режима в Якутске.

По материалам: УНИАН
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Теги: олег сенцов

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На Берлинском кинофестивале показали фильм про Сенцова | Общество | Дело
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