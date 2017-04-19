На борту затонувшего в Черном море сухогруза находилось 9 украинцев — МЧС России

Транспортные надзорные службы проверят, насколько исправным был затонувший в Черном море сухогруз перед выходом в рейс, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в международных службах морского поиска и спасения.

"Предварительно, сухогруз мог иметь замечания по части технического состояния, однако, утверждать это однозначно нельзя. Все документы будут проверены", — сказал источник.

Начальник пресс-службы "управления МЧС" оккупированного Крыма Владимир Иванов сказал, что один из двенадцати членов экипажа судна "Герои Арсенала" поднят на борт в состоянии сильного переохлаждения, еще с четырьмя налажен визуальный контакт.

"Спасатели видят людей в спасательных жилетах, к сожалению, они не могут поднять их на борт спасательной шлюпки. Их сильной волной относит от корабля. Пока их состояние непонятно", — сказал Иванов.

Он уточнил также гражданство 12 членов экипажа: 9 граждан Украины, 2 — РФ и один — Грузии.

Источник в международных службах морского поиска и спасения сказал, что "предварительно, по докладу экипажа, во время кораблекрушения они столкнулись с сильным штормом. Справиться со стихией экипажу не удалось, и судно затонуло".

Трое из 12 членов экипажа затонувшего в районе Керченского пролива судна спасены. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Юг" со ссылкой на официального представителя Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"По информации следователей, которые находятся в районе крушения, спасатели смогли вытащить из воды троих моряков, информация об остальных членах экипажа уточняется", — сказал он.