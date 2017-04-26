На членов НАПК начали жаловаться в полицию

26 апреля 2017, 14:59
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Один из членов НАПК пожаловался в Нацполицию на заместителя главы агентства Руслана Радецкого. А нардеп Сергей Лещенко предоставил факты о начислении необоснованных премий и надбавок Радецким главой НАПК Натальей Корчак

Увеличить картинку Фото: правительственный портал

Выступая в среду на заседании Кабинета министров, Арсен Аваков сообщил о поступившем в МВД письме от одного из руководителей департамента НАПК относительно предотвращения нарушения, связанного с коррупцией в самом агентстве.

"Этот руководитель департамента прилагает 311 страниц дополнений, чтобы мы составили протокол о коррупции относительно господина Радецкого", — сказал Аваков.

В обращении, по словам министра, речь идет о том, что Радецкий своими действиями "предоставил преимущества некоторым судьям, которые его перед этим судили в суде и оправдали". "Этот документ, к сожалению, существует", — добавил министр.

Он также сообщил, что в МВД поступил документ и от народного депутата Сергея Лещенко. "В нем он излагает факты, которые мы проверили, и они, к сожалению, имеют под собой основания относительно деятельности госпожи Корчак и господина Радецкого в части начисления необоснованных премий и надбавок", — сказал Аваков.

В этом контексте глава МВД выразил недоумение: "Это нонсенс. Что мне с этим делать? Мы идем в НАПК и составляем протокол о коррупции в отношении всех там присутствующих, а они говорят: "Сами дураки".

Вместе с тем Аваков заверил, что МВД надлежащим образом отреагирует на эти обращения: "Я не буду брать на себя ответственность не делать шаги относительно этих заявлений. Мы законным способом будем двигаться дальше".

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман добавил к сказанному министром: "Мне кажется, что просто руководитель (Наталья Корчак) не в адеквате. В данном случае неадекватно воспринимает свои обязанности".

Министр юстиции Павел Петренко предложил провести служебное расследование в отношении руководства НАПК, о чем, собственно, и просят в самом агентстве.

Вместе с тем, Кабмин в среду не принял решения о назначении служебного расследования, посчитав необходимым проработать механизмы возможного реагирования после проведения проверки. Речь идет о том, что, по законодательству, Кабмин не может по итогам служебного расследования выносить взыскание членам НАПК или увольнять их, а итогом проведения проверки должны быть действия подобного рода.

Напомним, вчера Нацагентство продлило на месяц срок проверки электронных деклараций высокопоставленных чиновников — президента и членов Кабмина. Руководит департаментом, который проводит эту проверку Руслан Радецкий.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: арсен аваков , напк

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