На Донбассе находятся российские войска, равные силам почти всех стран НАТО — Матиос

02 октября 2017, 09:34
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По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, РФ на данный момент находится на Донбассе в количестве почти трех тысяч человек

На Донбассе находятся российские войска, равные силам почти всех стран НАТО — Матиос | Регионы | Дело Увеличить картинку

На территориях оккупированного Россией Донбасса сейчас находится военная сила, равная силам почти всех европейских стран-членов НАТО.

Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, сообщает "112 Украина".

Он перечислил оружие, которое сейчас применяют на оккупированных территориях, и назвал его количество. "Танки — 650 шт., боевые бронированные машины — 1310 шт., артиллерия различных калибров (в том числе крупнокалиберная, запрещена минскими соглашениями) — почти 500 стволов, реактивные системы залпового огня — почти 260 ед., зенитно-ракетные комплексы — до 100 ед.", — сказал он, подчеркнув, что все это оружие российское.

"Российская Федерация на данный момент находится на Донбассе в количестве почти трех тысяч человек в составе двух батальонно-тактических групп, одной ротно-тактической группы, на вооружении которых, кроме перечисленных выше единиц, почти 200 танков, 400 боевых бронированных машин, 140 единиц артиллерии и новейшие образцы зенитно-ракетных комплексов", — отметил Матиос.

Также Матиос перечислил российские военные части. "Батальонно-тактическая группа 333-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной бригады с постоянным местом дислокации в городе Иваново РФ, а сейчас находится в городе Донецк. Вторая батальонно-тактическая российская группа — 20-я отдельная мотострелковая бригада 49-й армии с постоянным местом дислокации город Ставрополь Южного военного округа, сейчас находится в городе Снежном. Ротно-тактическая группа — город Новороссийск. Десантно-штурмовая бригада — сейчас находится в городе Луганск. 155-я бригада морской пехоты с дислокацией во Владивостоке, 61-я бригада морской пехоты из города Спутник Мурманской области", — отметил главный военный прокурор.

По его словам, общее количество россиян на Донбассе составляет 11 тыс., среди которых три тысячи кадровых военных. "Первый военный корпус, который находится в городе Донецк, ("1 АК ДНР") имеет такую численность — 5 бригад, 3 отдельные полки, 8 отдельных батальонов, 2 отдельные роты, 5 батальонов территориальной обороны, свыше 18 тысяч человек. Так называемый "1 АК ДНР" имеет на вооружении почти 350 танков, 600 боевых бронированных машин, 250 пушек, 130 РСЗО", — сообщил он. "Второй армейский корпус с дислокацией в Луганске ("2 АК ЛНР") — 4 бригады, 2 отдельных полка, 6 отдельных батальонов, 8 батальонов территориальной обороны, 2 отдельные роты, 155 танков, 300 боевых бронированных машин, 110 пушек, 40 РСЗО", — отметил Матиос.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко в июне этого года заявил, что на территории временно оккупированного Донбасса находятся более 40 тыс. боевиков и военнослужащих регулярных войск РФ.

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Теги: война с россией , донбасс , ато , анатолий матиос

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На Донбассе находятся российские войска, равные силам почти всех стран НАТО — Матиос | Регионы | Дело
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