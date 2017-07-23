На Донбассе не конфликт, а война — спецпредставитель Госдепа США Фолькер

"Это не конфликт, это война. Это кризис, который необходимо разрешить как можно скорее", — сказал Фолькер сегодня на пресс-конференции в Краматорске.
Он также сказал, что США понимают, что ситуация на Донбассе является агрессией РФ против Украины, а не внутренним конфликтом.
Отвечая на вопрос, есть ли понимание в США того, что ситуация на Донбассе является не внутренним конфликтом или гражданской войной, а открытой агрессией РФ против Украины, он сказал: "Да, мы это понимаем. Мы видим, что происходит, мы понимаем, как этот конфликт начался, мы понимаем, как он управляется сейчас".
При этом официальный Вашингтон желает большей вовлеченности в процесс решения конфликта на востоке Украины.
"Мы видим… как этот конфликт начался, мы понимаем, как он управляется сейчас. И именно поэтому очень важно, чтобы США стали более вовлеченными (в вопрос разрешения ситуации на Донбассе — ред.)", — сказал Курт Фолькер.
"Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы иметь возможность двигаться дальше и восстановить территорию (суверенитет Украины над неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей — ред.)", — добавил он.