На Донбассе не конфликт, а война — спецпредставитель Госдепа США Фолькер

Война на Донбассе должна быть завершена как можно скорее, заявляет Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Фолькер (Kurt Volker).

"Это не конфликт, это война. Это кризис, который необходимо разрешить как можно скорее", — сказал Фолькер сегодня на пресс-конференции в Краматорске.

Он также сказал, что США понимают, что ситуация на Донбассе является агрессией РФ против Украины, а не внутренним конфликтом.

Отвечая на вопрос, есть ли понимание в США того, что ситуация на Донбассе является не внутренним конфликтом или гражданской войной, а открытой агрессией РФ против Украины, он сказал: "Да, мы это понимаем. Мы видим, что происходит, мы понимаем, как этот конфликт начался, мы понимаем, как он управляется сейчас".

При этом официальный Вашингтон желает большей вовлеченности в процесс решения конфликта на востоке Украины.

"Мы видим… как этот конфликт начался, мы понимаем, как он управляется сейчас. И именно поэтому очень важно, чтобы США стали более вовлеченными (в вопрос разрешения ситуации на Донбассе — ред.)", — сказал Курт Фолькер.

"Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы иметь возможность двигаться дальше и восстановить территорию (суверенитет Украины над неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей — ред.)", — добавил он.