На допрос в ГПУ вместо Януковича прибудет его адвокат

24 января 2017, 08:11
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По словам адвоката Януковича, "статья 138 Уголовно-процессуального кодекса Украины прямо предусматривает возможность не являться по вызову следователя при наличии таких причин, как длительное пребывание за границей и наличие угрозы жизни, которая не перестала существовать, а наоборот усилилась в связи с этими политическими процессами"

На допрос в ГПУ вместо Януковича прибудет его адвокат | Политика | Дело Увеличить картинку

На вызов Генпрокуратуры Украины на допрос прибудет адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Защита прибудет по данному вызову, выполняя процессуальные обязательства, и уведомит о наличии на сегодняшний день о препятствующих (явке Януковича лично — прим. ТАСС) уважительных причинах", — сказал Сердюк.

По его словам, "статья 138 Уголовно-процессуального кодекса Украины прямо предусматривает возможность не являться по вызову следователя при наличии таких причин, как длительное пребывание за границей и наличие угрозы жизни, которая не перестала существовать, а наоборот усилилась в связи с этими политическими процессами".

Также он сообщил, что сторона защиты намерена повторно подать в ГПУ заявление о наличии угрозы жизни Януковичу. "Как подобным вызовом на допрос, так и целым рядом других процессуальных правонарушений Генпрокуратура изо всех сил помогает защите делать свое дело", — уверен Сердюк.

Адвокат беглого экс-президента также утверждает, что основное грубейшее нарушение норм Европейской конвенции по правам человека и норм Уголовно-процессуального кодекса Украины заключается в нежелании ГПУ получать у Януковича показания по делу. "Генпрокуратура получила от моего клиента уведомление о желании предоставить показания, такое же уведомление было направлено во все судебные инстанции, которые рассматривали процедурные моменты по этому делу. Однако как ГПУ, так и суды категорически отказались реализовать право клиента на доступ к правосудию, поэтому все последующие действия, в том числе публикация повесток, вынесение последующих решений являются незаконными", — объяснил адвокат.

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Теги: виктор янукович , генпрокуратура

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На допрос в ГПУ вместо Януковича прибудет его адвокат | Политика | Дело
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