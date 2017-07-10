На этой неделе пенсионную реформу могут принять в первом чтении

На сегодняшнем заседании комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики рассмотрел законопроект Кабмина о пенсионной реформе (№6614), а также альтернативные документы — №6614-1, №6614-2 и №6614-3.

Профильный комитет принял решение рекомендовать депутатам за основу принять правительственный проект закона.

"За" это решение проголосовали трое из четырех присутствовавших на заседании депутатов.

Уже после заседания профильного комитета в парламент был внесен четвертый альтернативный законопроект о пенсионной реформе — №6614-4. Тексты двух законопроектов — №6614-3 и №6614-4 — на сайте Рады пока отсутствуют, ведь документы были внесены лишь сегодня.

Глава комитета Людмила Денисова отметила, что перед вторым чтением депутатам необходимо будет обработать все предложения, которые поступили.

По словам спикера Андрея Парубия, завтра депутаты будут голосовать за включение документов о пенсионной реформе в порядок дня сессии. Сессия же, согласно расписанию парламента, заканчивается на этой неделе. Но Парубий также предложил не закрывать сессию, а продлить ее.

Напомним, Национальный совет реформ 16 июня рассмотрел правительственный проект пенсионной реформы. Предложения Кабмина предусматривают осовременивание пенсий с 1 октября и введение автоматического осовременивания в последующие годы, сохранение пенсионного возраста и установление выплат в зависимости от трудового стажа, расширение списка профессий с правом льготного выхода на пенсию и ликвидацию дефицита бюджета Пенсионного фонда в течение 7 лет.

Кроме того, правительство предлагает увеличить необходимый страховой стаж для выхода на пенсию. Согласно проекту с января 2018-го для выхода на пенсию в 60 лет необходимо будет 25 лет страхового стажа. Кабмин предлагает отменить ограничение размера пенсий работающим пенсионерам. Министр соцполитики Андрей Рева также заявлял, что в рамках пенсионной реформы правительство повысит единый социальный взнос для предприятий с вредными условиями труда. Ставка увеличится на 15% для предприятий с рабочими местами по первому списку и на 7% — для второго списка.