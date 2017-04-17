На этой неделе Украину ожидают ночные заморозки, местами — мокрый снег

17 апреля 2017, 14:15
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18-22 апреля в Украине ожидается холодная погода в связи с вторжением арктического воздуха: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, температура днем 2-9 ° тепла

На этой неделе Украину ожидают ночные заморозки, местами — мокрый снег | Общество | Дело Увеличить картинку

В южных, восточных и большинстве центральных областей дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м /с, сообщает Укргидрометцентр.

18 апреля в южной части, восточных, большинстве центральных областей Украины дожди, местами с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

На остальной территории без осадков, лишь днем в западных областях небольшой дождь.Ночью заморозки 0-5°, температура днем 4-9° тепла.

В Киеве 18 апреля без осадков, ночью заморозки 0-2°, температура днем 7-9° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 апреля самая высокая температура днем была 25,1° в 1920г, самая низкая ночью -4,7° в 1895г.

В среду, 19 апреля, в восточных, большинстве южных, центральных областях дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки; температура в течение суток 2-7° тепла (ночью местами заморозки 0-3° днем в Приазовье 5-10° тепла).

На остальной территории без осадков, лишь на крайнем западе страны небольшой дождь и мокрый снег; ночью заморозки 0-5°, температура днем 6-11° тепла; в Карпатах мокрый снег, температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 19 апреля холодна погода: ночью заморозки 0-3°, температура днем 7-9° тепла. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

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Теги: погода , киев , климат

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На этой неделе Украину ожидают ночные заморозки, местами — мокрый снег | Общество | Дело
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