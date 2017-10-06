На этой неделе в воздухе Украины и ЕС зафиксировали радиоизотоп "Рутений-106"

06 октября 2017, 19:16
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В последние несколько дней измерительными комплексами АЭС Украины АСКРО в воздухе был зарегистрирован радиоизотоп "Рутений-106" в виде аэрозоля. Его концентрация в Киеве существенно ниже допустимого уровня, хотя при нормальных условиях данный изотоп не фиксируется вообще

На этой неделе в воздухе Украины и ЕС зафиксировали радиоизотоп Увеличить картинку

Измерительные комплексы Украины и ряда стран ЕС фиксируют появление радиоизотопа "Рутения-106" в воздухе с начала октября. Об этом сообщила пресс-служба Государственного НТЦ по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ).

"Зарегистрирован радиоизотоп рутения "Рутений-106" в виде аэрозоля. Концентрация в Киеве составляет 1-2,2 мБк/куб.м. Допустимая концентрация этого изотопа составляет 500 мБк/куб.м. Таким образом, концентрация "Рутения-106" в Киеве существенно ниже допустимого уровня, хотя при нормальных условиях этот изотоп не фиксируется вообще. По оценкам, рост концентрации изотопа радионуклида произошел в первых числах октября", — указано в сообщении.

В ГНТЦ ЯРБ подчеркивают, что ситуация не связана с работой АЭС Украины — при любом радиационном выбросе на энергоблоках АЭС в окружающей среде регистрировались бы, в первую очередь, изотопы йода, цезия и радиоактивных инертных газов, чего нет.

"Рутений-106" используется в медицине (при лечении онкозаболеваний глаз), в качестве эталонного источника при поверке приборов радиационного контроля и в топливных элементах спутников. По своей радиотоксичности "Рутений-106" находится в одном ряду с "Цезием-137".

"На сегодня ситуацию можно назвать контролируемой, но требующей проведения широкомасштабных исследований с привлечением специализированных подразделений радиационной безопасности. По мнению экспертов ГНТЦ ЯРБ, влияние этого инцидента на здоровье украинцев можно считать минимальным", — отмечают в ведомстве.

Появление радиоизотопа "Рутения-106", помимо Украины, также фиксируют в Швейцарии, Польше, Италии, Германии, Австрии, Чехии, Франции.

СПРАВКА

Рутений — металл серебристого цвета, относится к группе платиновых. Рутений очень инертен, не растворяется в кислотах (и даже в царской водке), вместе с тем, создает ряд металлоорганических соединений и является активным катализатором.

Рутений был назван в честь России (Ruthenia — латинское название России).

Рутений и его сплавы используются в качестве жаропрочных конструкционных материалов в аэрокосмической технике и до 1500 °C по прочности превосходят лучшие сплавы молибдена и вольфрама.

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Теги: радиация , экология

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На этой неделе в воздухе Украины и ЕС зафиксировали радиоизотоп
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