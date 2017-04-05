На "Евровидение-2017" продали уже 27 тыс. билетов

На мероприятия международного песенного конкурса "Евровидение-2017", который пройдет в мае в Киеве, уже продано 26,919 тыс. билетов, сообщил член оргкомитета по подготовке и проведению конкурса в Украине, заместитель генерального директора "Национального общественного телевидения Украины" Павел Грицак.

"По состоянию на сегодня продано… общее количество 26 тыс. 919 билетов на все девять событий конкурса на общую сумму 36,233 млн грн. В общем утвержденном плане сметы расходов и доходов отмечено 44 млн грн доходов от продажи билетов. То есть 36 млн — это около 80% уже есть наполнение", — цитирует слова П. Грицака пресс-служба Кабинета министров Украины во вторник.

При этом общее количество билетов, которые доступны в продаже, около 8, 770 тыс., а 10 апреля начнется следующая волна продажи билетов, в том числе на полуфиналы и финал конкурса.

И.о. председателя правления Общественного ТВ Анна Бычок отметила, что на подготовку к конкурсу получено 355,7 млн грн из государственного бюджета и 165 млн грн — из местного.

Более 100 млн грн из государственного бюджета было перечислено в качестве предоплаты исполнителям услуг, чтобы обеспечить выполнение запланированных мероприятий. Проведено более 90 тендерных переговорных процедур, заключено около 87 контрактов.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что 24 марта из местного бюджета были перечислены последние средства на проведение конкурса, и на сегодняшний день 200 млн грн перечислено на счет Общественного ТВ.