На границе с Крымом прошли ракетные учения Украины

В Херсонской области подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группы "Юг" вместе с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Учения проводились в интенсивном режиме с использованием многочисленных имитационных воздушных целей.

Отмечается также, что особенностью учений было исполнение поставленных задач как в дневное, так и в ночное время суток.

Напомним, что 1 декабря Украина начала испытания зенитных управляемых ракет средней дальности. Вместе с тем в России заявили, что будут сбивать ракеты, "если запущены ракеты будут представлять угрозу для российских объектов в этой зоне". Завершились учения 2 декабря.