На границе с Крымом прошли ракетные учения Украины

  14 января 2017, 13:02
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Украина провела очередные ракетные учения на юге страны

Увеличить картинку Фото: mil.gov.ua

В Херсонской области подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группы "Юг" вместе с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Учения проводились в интенсивном режиме с использованием многочисленных имитационных воздушных целей.

Отмечается также, что особенностью учений было исполнение поставленных задач как в дневное, так и в ночное время суток.

Напомним, что 1 декабря Украина начала испытания зенитных управляемых ракет средней дальности. Вместе с тем в России заявили, что будут сбивать ракеты, "если запущены ракеты будут представлять угрозу для российских объектов в этой зоне". Завершились учения 2 декабря.

    • Фото: mil.gov.ua
    • Фото: mil.gov.ua
    • Фото: mil.gov.ua

По материалам: ЛигаБизнесИнформ
Раздел: >
Теги: военные , ракеты , крым

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