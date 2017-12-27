На границе с Россией в тестовом режиме заработал биометрический контроль

27 декабря 2017, 08:38
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Тестовый режим биометрического контроля на границе с Россией был введен проверки готовности украинских пограничников до масштабного старта, запланированного на 1 января 2018 года

На границе с Россией в тестовом режиме заработал биометрический контроль | Политика | Дело Увеличить картинку

Биометрический контроль с сегодняшнего дня заработал на границе с Россией — в тестовом режиме. В основных пунктах пропуска применяют специальные мобильные комплексы, сообщает "ТСН. Ранок."

Такие меры были введены для проверки готовности украинских пограничников до масштабного старта, запланированного на 1 января 2018 года.

С нового года в 157 международных пунктах пропуска для наземного транспорта и в аэропортах заработает новая система фиксации биометрических данных. Она не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола.

Будут проверять паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорты. По словам пограничников, технические проблемы с въездом в Украину могут возникнуть лишь у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что

С нового года Украина начнет биометрическую фиксацию иностранцев, пересекающих границу
система фиксации биометрических данных на пограничных пунктах пропуска начнет работать уже с 1 января 2018 года. По его словам, система поможет Украине войти в десятку стран с самой лучшей верификацией лиц, пересекающих границу.

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Теги: граница , госпогранслужба , россия

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На границе с Россией в тестовом режиме заработал биометрический контроль | Политика | Дело
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