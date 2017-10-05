На Майдане разрушили памятник Героям Небесной сотни

Собравшиеся рядом, рассказывают, что около 12:00 здесь появился человек и заявил, что это именно он разрушил памятник, сообщает ВВС Украина.

Мужчину задержали прохожие и передали полиции.

Правоохранители отвезли его в Печерский райотдел "для выяснения обстоятельств и избежания провокаций".

По свидетельству людей, мужчина был трезвым и говорил связно.

На месте сейчас находится полиция, которая опрашивает людей.

Как сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Шкиряк, задержанный мужчина — житель Севастополя, 1974 года рождения, прибыл в Киев накануне.

Монумент сооружен в честь погибших во время Евромайдана в Киеве в феврале 2014 года.