На Майдане разрушили памятник Героям Небесной сотни

05 октября 2017, 12:49
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В центре Киева возле Майдана Независимости неизвестные разбили памятник Героям Небесной сотни

Увеличить картинку Фото: BBC

Собравшиеся рядом, рассказывают, что около 12:00 здесь появился человек и заявил, что это именно он разрушил памятник, сообщает ВВС Украина.

Мужчину задержали прохожие и передали полиции.

Правоохранители отвезли его в Печерский райотдел "для выяснения обстоятельств и избежания провокаций".

По свидетельству людей, мужчина был трезвым и говорил связно.

На месте сейчас находится полиция, которая опрашивает людей.

Как сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Шкиряк, задержанный мужчина — житель Севастополя, 1974 года рождения, прибыл в Киев накануне.

Монумент сооружен в честь погибших во время Евромайдана в Киеве в феврале 2014 года.

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Теги: евромайдан , майдан

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