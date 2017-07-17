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На проекты киевлян в 2018 году выделят 100 млн грн

17 июля 2017, 16:20
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Представители Киевсовета рассказали о том, как проходит второй "Общественный бюджет" столицы: кто на какие проекты подает заявки и сколько денег планируют выделить на их реализацию

Увеличить картинку Владимир Прокопий. Фото: сайт Киевсовета

На бюджет городских инициатив подали 821 проект на общую сумму более 1 млрд грн. Об этом сегодня сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Напомним, на реализацию проектов первого Общественного бюджета, который реализуется в этом году, Киевсовет выделил 50 млн грн. На этот раз планируют утвердить бюджет размером в 100 млн грн.

"100 млн — это прогнозная цифра, которую мы думаем заложить в бюджет 2018 года. Этот тот минимум, к которому мы пришли в процессе обсуждений с общественностью и экспертами. Так как бюджет будет приниматься в ноябре, поэтому эта цифра может пересматриваться (в сторону повышения)", — пояснил глава бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников.

15 июля завершилась подача проектов на второй Общественный бюджет Киева. Среди 821 заявки — 290 малых проект на 98,7 млн грн и 531 большой проект на 915 млн грн.

На малый проект предусмотрен лимит в 400 тыс. грн (общий бюджет 20 млн), а на большой до 2 млн (общий бюджет 80 млн).

Больше всего киевляне заинтересованы проектами, связанными с образованием (244 проекта) и спортом (161 проект). При этом минимум инициатив почему-то касались безопасности и общественного порядка (19).

Среди интересных заявок секретарь Киевсовета для себя выделил мобильные лаборатории для ярмарок. "На ярмарках и продукты свежие, и цены приятнее. Единственный вопрос — их качество. Мобильная же лаборатория сможет проверять продукты не только утром, но и на протяжении дня", — отметил Прокопив.

Управляющий делами секретариата Киевсовета Игорь Хацевич отметил энергосберегающие проекты: обустройство крыши жилого дома солнечными панелями, создание спецмодуля для зарядки в полевых условиях…

Следует отметить, что 821 проект — это те, которые прошли модерацию. Еще около 70 проектов находятся на модерации: их рассматривают районные рабочие группы. Дело в том, что некоторые заявки совсем не касаются компетенции местных властей. Хотя от общественности не было таких курьезных предложений, как в петициях, когда предлагали отменить уроки истории, так как из-за них у его девушки нет времени для встреч, или построить космодром.

"Когда мы говорим о проектах общественного бюджета, они абсолютно взвешенные, толковые… До этого проекта (Общественный бюджет — Ред.) только депутат Киевсовета имел право внести свое предложение. Теперь же каждый гражданин, заходя на сайт, получает такое же право как и депутат, внести такую инициативу, которая будет еще важнее, чем инициатива депутата", — прокомментировал Владимир Прокопив.

До 30 октября 2017 будет проходить голосование за проекты, а реализовывать их начнут уже в 2018 году, исполнителями будут коммунальные предприятия.

Больше всего заяворк поступило от Днепровского района (97), а меньше всего — от Печерского (18).

По материалам: "Дело"
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Теги: киевсовет , бюджет

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