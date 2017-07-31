На сдачу документов на биометрический паспорт в 110 отделениях ГМС теперь можно записаться онлайн

|1
|Миргородський МВ, вул. Я.Усика, 34
|2
|м. Дніпро (обласний), вул. Поля, 1
|3
|м. Дніпро (міський), вул. Троїцька площа (вул. Красна площа), 2-А
|4
|м. Дніпро (АНД), вул. Кожем"яки, 17
|5
|м. Дніпро (Шевченківський), пр. П.Орлика (пр. Ілліча), 3
|6
|м. Дніпро (Індустріальний), вул. Янтарна, 75а
|7
|м. Дніпро (Центральний), вул. Князя Володимира Великого (вул. Плеханова), 34
|8
|м. Дніпро (Чечелівський), вул. Робоча, 22а
|9
|м. Дніпро (Новокодацький), вул. Курінна (вул. Аверіна), 57
|10
|м. Дніпро (Самарський), вул. Космонавтів, 4
|11
|смт. Слобожанське (Ювілейне), вул. Сухомлинського (Совхозна), 38
|12
|м. Апостолове, вул. Покровська (Дзержинського), 6
|13
|м. Новомосковськ, вул. Шевченко, 39
|14
|м. Нікополь, вул. Микитинська, 5
|15
|м. Павлоград, вул. Повстання, 77а
|16
|м. Першотравенськ, вул. Молодіжна (Комсомольська), 55
|17
|смт. Широке, вул. Соборна (Леніна), 49а
|18
|смт. Царичанка, вул. Нагорна, 9
|19
|м. Кривий Ріг (Центрально-Міський), вул. О.Поля (Жовтнева), 12в
|20
|м. Кривий Ріг (Металургійний), пр. Металургів, 16
|21
|м. Кривий Ріг (Довгинцівський), вул. Бородича, 3
|22
|м. Кривий Ріг (Покровський), вул. Шурупова, 7
|23
|м. Кривий Ріг (Саксаганський), вул. Володимира Великого (Мелешкіна), 47к
|24
|м. Кам"янське, вул. Манаєнкова (вул. Комунарна), 10-А
|25
|м. Кривий Ріг (Інгулецький), вул. Салтиківська (Мануїльського), 9Б
|26
|смт. Солоне, вул. Строменка, 1
|27
|Тернопільський міський відділ міграційної служби, м. Тернопіль, вул. Є.Коновальця,6
|28
|Кременецький районний сектор міграційної служби, м.Кременець, вул. Драгоманова, 9
|29
|Тернопільський районний сектор міграційної служби, м. Тернопіль, вул. Степова, 45
|30
|Чортківський районний сектор міграційної служби, м. Чортків, вул. Горбачевського, 5
|31
|Лановецький районний сектор міграційної служби, м. Ланівці, вул. Волинська, 7
|32
|Козівський районний сектор міграційної служби, смт. Козова, вул. Січових Стрільців, 2
|33
|Збаразький районний сектор міграційної служби, м. Збараж, вул. Б. Хмельницького, 24
|34
|Голосіївський РВ (вул. Голосіївська, 15)
|35
|Дарницький РВ (пр. Бажана, 3)
|36
|Деснянський РВ (вул. Драйзера, 22)
|37
|Дніпровський РВ (вул. М.Лєбєдєва, 14а)
|38
|Оболонський РВ (вул. Автозаводська, 25а)
|39
|Печерський РВ (вул. Суворова, 14/12)
|40
|Подільський РВ (вул. Межигірська, 30)
|41
|Святошинський РВ (вул. Г.Юри, 9)
|42
|Солом"янський РВ (вул. Єреванська, 25)
|43
|Відділ централізованого оформлення документів №2 (вул. Б.Хмельницького, 10)
|44
|Шевченківський РВ2 (вул. Герцена, 9)
|45
|Шевченківський РВ1 (вул. Пугачова, 17)
|46
|Борщівський районний сектор міграційної служби, м. Борщів, вул. І.Франка, 10
|47
|Бучацький районний сектор міграційної служби, м. Бучач, вул. Міцкевича, 6
|48
|Теребовлянський районний сектор міграційної служби, м. Теребовля, вул. Січових Стрільців, 13
|49
|Київський РВ (м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 15А)
|50
|Малиновський РВ (м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 23В)
|51
|Приморський РВ (м. Одеса, вул. Канатна,101В)
|52
|Суворовський РВ (м. Одеса, бул. Десантний,16)
|53
|Іллічівський РВ (м. Чорноморськ, вул. Хантадзе,13)
|54
|Управління ДМС в Одеський області (м. Одеса,вул. Преображенська, 44)
|55
|Відділ централізованого оформлення документів №2 (м. Львів, вул. Залізнична,16)
|56
|Галицький районний відділ ДМС у м. Львові (м.Львів, вул. Чайковського, 17)
|57
|Залізничний районний відділ ДМС у м. Львові (м.Львів, вул. Я. Мудрого, 12А)
|58
|Личаківський районний відділ ДМС у м. Львові (м.Львів, вул. Зелена, 20)
|59
|Сихівський районний відділ ДМС у м. Львові (м.Львів, вул. Зелена, 150)
|60
|Франківський районний відділ ДМС у м. Львові (м.Львів, вул. Генерала Чупринки, 67)
|61
|Управління ДМС у Тернопільській області, м. Тернопіль, бул. Шевченка, 10
|62
|Хмельницький міський відділ ДМС (м.Хмельницький, вул. Пушкіна, 15)
|63
|Відділ ЦОД № 2 ГУДМС України в Харківській області (м. Харків, просп. Правди, 5)
|64
|Головне управління ДМС України в Харківській області (м. Харків, вул. Римарська, 24)
|65
|Київський РВ у м. Харкові ГУДМС України в Харківській області (м. Харків, пров. Студентський, 5/6)
|66
|Московський РВ у м. Харкові ГУДМС України в Харківській області (м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 25-а)
|67
|Основ"янський РВ у м. Харкові РВ ГУДМС України в Харківській області (м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 14)
|68
|Слобідський РВ у м. Харкові ГУДМС України в Харківській області (м. Харків, вул.Ковтуна, 36)
|69
|Харківський міський відділ ДМС у м. Харкові (м. Харків, вул. 23 Серпня, 13-а)
|70
|м. Кам"янське (Південний) вул. Затишна (Беспалова), 2А
|71
|м. Кам"янське (Дніпровський) пр. Перемоги, 63
|72
|м. Вільногірськ (Вільногірський МС) вул. Степова, 8
|73
|м. Жовті Води (Жовтоводський МС) вул. Горького, 12
|74
|смт. Петриківка вул. Леніна, 16-а
|75
|м. Синельникове (Синельниківський) вул. Виконкомівська, 36
|76
|м. Кривий Ріг (Тернівський РС) вул. Черкасова, 21
|77
|м. Марганець (Марганецький МС) вул.Тичини, 6-а
|78
|м. Покров (Покровський МС) вул. Г. Тикви, буд.2
|79
|смт. Томаківка (Томаківський РС) вул. Казкова (Чекістів), 1
|80
|смт. Межова (Межівський РВ) вул. Соборна (Сташкова), 54
|81
|смт. Петропавлівка (Петропавлівський РС) вул. Героїв України (Радянська), 62
|82
|смт. Покровське (Покровське РС) вул. Д. Яворницького (Карла Маркса), 134 А
|83
|смт. Магдалинівка (Магдалинівський РС) вул. Центральна (Радянська), 112
|84
|смт. Кринички (Криничанський РС) вул.Центральна, 7
|85
|м. П"ятихатки (П"ятихатський РС) вул. Кліменко, 91
|86
|м. Дніпро (Соборний, 2 апарат), вул. Шевченко, 7
|87
|м. Кривий Ріг (Криворізький РС) вул. Кобилянського, 152
|88
|м. Тернівка (Тернівській МС) вул. Лермонтова, 15
|89
|смт. Васильківка (Васильківський РС) вул. Першотравнева, 221
|90
|смт. Софіївка (Софіївський РС) вул. Карпенка, 10-А
|91
|смт. Юр"ївка (Юр"ївський РС) вул. Запорожченко буд. 112
|92
|Київський РВ у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області (м. Полтава, пров. Шкільний, 4)
|93
|Шевченківський РВ у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області (м. Полтава, вул. Г. Сталінграду, 30)
|94
|Бердянський МВ УДМС України у Запорізькій області (м. Бердянськ, вул. Свободи, 52)
|95
|Вознесенівський РВ у м. Запоріжжі УДМС України у Запорізькій області (м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 145-в)
|96
|Дніпровський РВ у м. Запоріжжі УДМС України у Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 12-а)
|97
|Управління ДМС у Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 90)
|98
|Шевченківський РВ у м. Запоріжжі УДМС України в Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. 8 Березня, 31)
|99
|Вишгородський РВ ДМС у Київській області (м. Вишгород, вул. Кургузова, 3)
|100
|Києво-Святошинський РВ ДМС у Київській області (м. Боярка, вул. Хрещатик, 88)
|101
|Бориспільський РВ ДМС у Київській області (м. Бориспіль, вул. С. Камінського, 11)
|102
|Шевченківський РВ ДМС у м. Львові (м. Львів, вул. Донецька, 3)
|103
|Обласний відділ ДМС у Львівській області (м. Львів, вул.Руданського, 3)
|104
|Дубенський РВ ДМС у Рівненській області (Рівненська обл., м.Дубно, вул. Драгоманова, 12)
|105
|Рівненський міській відділ ДМС у м. Рівне (Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16-го Липня, 6)
|106
|Дніпровський районний відділ ДМС у м. Херсоні (Херсонська обл., м. Херсон, вул. Зала Егерсег, 29)
|107
|Корабельний районний відділ ДМС у м. Херсоні (м. Херсон, вул. Філатова, 30)
|108
|Суворовський районний відділ ДМС у м. Херсоні (м. Херсон, вул. Горького, 29)
|109
|Харківський РВ ДМС у Харківській області (Харківська обл., м.Мерефа, вул. Дніпровська, 251)
|110
|Шевченківський РВ ДМС у м. Харкові (м. Харків, вул. Ромена Ролана, 13а )