На сдачу документов на биометрический паспорт в 110 отделениях ГМС теперь можно записаться онлайн

С начала лета Украине включили безвизовый режим со странами ЕС. Но чтобы гражданин Украины мог путешествовать без виз, нужно оформить биометрический загранпаспорт. Раньше услуга работала в Житомире, Киеве, Одессе, Днепре и т.д. Сейчас команда сервиса iGOV совместно с Государственной миграционной службой (ГМС) подключила несколько городов, где эту процедуру частично можно пройти онлайн: Львов, Ровно, Херсон, Харьков, Вышгород, Боярка, Борисполь.

"Теперь к iGov подключено 110 пунктов. Хотя мы осознаем, что спрос все еще значительно превышает предложение", — пишет координатор проекта iGov Дмитрий Дубилет.

Полностью список отделений ГМС, куда можно теперь записаться через iGov, выглядит так:

1 Миргородський МВ, вул. Я.Усика, 34 2 м. Дніпро (обласний), вул. Поля, 1 3 м. Дніпро (міський), вул. Троїцька площа (вул. Красна площа), 2-А 4 м. Дніпро (АНД), вул. Кожем"яки, 17 5 м. Дніпро (Шевченківський), пр. П.Орлика (пр. Ілліча), 3 6 м. Дніпро (Індустріальний), вул. Янтарна, 75а 7 м. Дніпро (Центральний), вул. Князя Володимира Великого (вул. Плеханова), 34 8 м. Дніпро (Чечелівський), вул. Робоча, 22а 9 м. Дніпро (Новокодацький), вул. Курінна (вул. Аверіна), 57 10 м. Дніпро (Самарський), вул. Космонавтів, 4 11 смт. Слобожанське (Ювілейне), вул. Сухомлинського (Совхозна), 38 12 м. Апостолове, вул. Покровська (Дзержинського), 6 13 м. Новомосковськ, вул. Шевченко, 39 14 м. Нікополь, вул. Микитинська, 5 15 м. Павлоград, вул. Повстання, 77а 16 м. Першотравенськ, вул. Молодіжна (Комсомольська), 55 17 смт. Широке, вул. Соборна (Леніна), 49а 18 смт. Царичанка, вул. Нагорна, 9 19 м. Кривий Ріг (Центрально-Міський), вул. О.Поля (Жовтнева), 12в 20 м. Кривий Ріг (Металургійний), пр. Металургів, 16 21 м. Кривий Ріг (Довгинцівський), вул. Бородича, 3 22 м. Кривий Ріг (Покровський), вул. Шурупова, 7 23 м. Кривий Ріг (Саксаганський), вул. Володимира Великого (Мелешкіна), 47к 24 м. Кам"янське, вул. Манаєнкова (вул. Комунарна), 10-А 25 м. Кривий Ріг (Інгулецький), вул. Салтиківська (Мануїльського), 9Б 26 смт. Солоне, вул. Строменка, 1 27 Тернопільський міський відділ міграційної служби, м. Тернопіль, вул. Є.Коновальця,6 28 Кременецький районний сектор міграційної служби, м.Кременець, вул. Драгоманова, 9 29 Тернопільський районний сектор міграційної служби, м. Тернопіль, вул. Степова, 45 30 Чортківський районний сектор міграційної служби, м. Чортків, вул. Горбачевського, 5 31 Лановецький районний сектор міграційної служби, м. Ланівці, вул. Волинська, 7 32 Козівський районний сектор міграційної служби, смт. Козова, вул. Січових Стрільців, 2 33 Збаразький районний сектор міграційної служби, м. Збараж, вул. Б. Хмельницького, 24 34 Голосіївський РВ (вул. Голосіївська, 15) 35 Дарницький РВ (пр. Бажана, 3) 36 Деснянський РВ (вул. Драйзера, 22) 37 Дніпровський РВ (вул. М.Лєбєдєва, 14а) 38 Оболонський РВ (вул. Автозаводська, 25а) 39 Печерський РВ (вул. Суворова, 14/12) 40 Подільський РВ (вул. Межигірська, 30) 41 Святошинський РВ (вул. Г.Юри, 9) 42 Солом"янський РВ (вул. Єреванська, 25) 43 Відділ централізованого оформлення документів №2 (вул. Б.Хмельницького, 10) 44 Шевченківський РВ2 (вул. Герцена, 9) 45 Шевченківський РВ1 (вул. Пугачова, 17) 46 Борщівський районний сектор міграційної служби, м. Борщів, вул. І.Франка, 10 47 Бучацький районний сектор міграційної служби, м. Бучач, вул. Міцкевича, 6 48 Теребовлянський районний сектор міграційної служби, м. Теребовля, вул. Січових Стрільців, 13 49 Київський РВ (м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 15А) 50 Малиновський РВ (м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 23В) 51 Приморський РВ (м. Одеса, вул. Канатна,101В) 52 Суворовський РВ (м. Одеса, бул. Десантний,16) 53 Іллічівський РВ (м. Чорноморськ, вул. Хантадзе,13) 54 Управління ДМС в Одеський області (м. Одеса,вул. Преображенська, 44) 55 Відділ централізованого оформлення документів №2 (м. Львів, вул. Залізнична,16) 56 Галицький районний відділ ДМС у м. Львові (м.Львів, вул. Чайковського, 17) 57 Залізничний районний відділ ДМС у м. Львові (м.Львів, вул. Я. Мудрого, 12А) 58 Личаківський районний відділ ДМС у м. Львові (м.Львів, вул. Зелена, 20) 59 Сихівський районний відділ ДМС у м. Львові (м.Львів, вул. Зелена, 150) 60 Франківський районний відділ ДМС у м. Львові (м.Львів, вул. Генерала Чупринки, 67) 61 Управління ДМС у Тернопільській області, м. Тернопіль, бул. Шевченка, 10 62 Хмельницький міський відділ ДМС (м.Хмельницький, вул. Пушкіна, 15) 63 Відділ ЦОД № 2 ГУДМС України в Харківській області (м. Харків, просп. Правди, 5) 64 Головне управління ДМС України в Харківській області (м. Харків, вул. Римарська, 24) 65 Київський РВ у м. Харкові ГУДМС України в Харківській області (м. Харків, пров. Студентський, 5/6) 66 Московський РВ у м. Харкові ГУДМС України в Харківській області (м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 25-а) 67 Основ"янський РВ у м. Харкові РВ ГУДМС України в Харківській області (м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 14) 68 Слобідський РВ у м. Харкові ГУДМС України в Харківській області (м. Харків, вул.Ковтуна, 36) 69 Харківський міський відділ ДМС у м. Харкові (м. Харків, вул. 23 Серпня, 13-а) 70 м. Кам"янське (Південний) вул. Затишна (Беспалова), 2А 71 м. Кам"янське (Дніпровський) пр. Перемоги, 63 72 м. Вільногірськ (Вільногірський МС) вул. Степова, 8 73 м. Жовті Води (Жовтоводський МС) вул. Горького, 12 74 смт. Петриківка вул. Леніна, 16-а 75 м. Синельникове (Синельниківський) вул. Виконкомівська, 36 76 м. Кривий Ріг (Тернівський РС) вул. Черкасова, 21 77 м. Марганець (Марганецький МС) вул.Тичини, 6-а 78 м. Покров (Покровський МС) вул. Г. Тикви, буд.2 79 смт. Томаківка (Томаківський РС) вул. Казкова (Чекістів), 1 80 смт. Межова (Межівський РВ) вул. Соборна (Сташкова), 54 81 смт. Петропавлівка (Петропавлівський РС) вул. Героїв України (Радянська), 62 82 смт. Покровське (Покровське РС) вул. Д. Яворницького (Карла Маркса), 134 А 83 смт. Магдалинівка (Магдалинівський РС) вул. Центральна (Радянська), 112 84 смт. Кринички (Криничанський РС) вул.Центральна, 7 85 м. П"ятихатки (П"ятихатський РС) вул. Кліменко, 91 86 м. Дніпро (Соборний, 2 апарат), вул. Шевченко, 7 87 м. Кривий Ріг (Криворізький РС) вул. Кобилянського, 152 88 м. Тернівка (Тернівській МС) вул. Лермонтова, 15 89 смт. Васильківка (Васильківський РС) вул. Першотравнева, 221 90 смт. Софіївка (Софіївський РС) вул. Карпенка, 10-А 91 смт. Юр"ївка (Юр"ївський РС) вул. Запорожченко буд. 112 92 Київський РВ у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області (м. Полтава, пров. Шкільний, 4) 93 Шевченківський РВ у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області (м. Полтава, вул. Г. Сталінграду, 30) 94 Бердянський МВ УДМС України у Запорізькій області (м. Бердянськ, вул. Свободи, 52) 95 Вознесенівський РВ у м. Запоріжжі УДМС України у Запорізькій області (м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 145-в) 96 Дніпровський РВ у м. Запоріжжі УДМС України у Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 12-а) 97 Управління ДМС у Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 90) 98 Шевченківський РВ у м. Запоріжжі УДМС України в Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. 8 Березня, 31) 99 Вишгородський РВ ДМС у Київській області (м. Вишгород, вул. Кургузова, 3) 100 Києво-Святошинський РВ ДМС у Київській області (м. Боярка, вул. Хрещатик, 88) 101 Бориспільський РВ ДМС у Київській області (м. Бориспіль, вул. С. Камінського, 11) 102 Шевченківський РВ ДМС у м. Львові (м. Львів, вул. Донецька, 3) 103 Обласний відділ ДМС у Львівській області (м. Львів, вул.Руданського, 3) 104 Дубенський РВ ДМС у Рівненській області (Рівненська обл., м.Дубно, вул. Драгоманова, 12) 105 Рівненський міській відділ ДМС у м. Рівне (Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16-го Липня, 6) 106 Дніпровський районний відділ ДМС у м. Херсоні (Херсонська обл., м. Херсон, вул. Зала Егерсег, 29) 107 Корабельний районний відділ ДМС у м. Херсоні (м. Херсон, вул. Філатова, 30) 108 Суворовський районний відділ ДМС у м. Херсоні (м. Херсон, вул. Горького, 29) 109 Харківський РВ ДМС у Харківській області (Харківська обл., м.Мерефа, вул. Дніпровська, 251) 110 Шевченківський РВ ДМС у м. Харкові (м. Харків, вул. Ромена Ролана, 13а )

Этот сервис не позволяет полностью перенести в онлайн оформление биометрического загранпаспорта, но с его помощью можно записаться в электронную очередь, заполнить заранее все необходимые документы (чтобы не надо было ксерить их на месте), провести оплату.

Напомним, в ноябре прошлого года iGov завершил интеграцию с системой ГМС — это позволило команде портала быстрее запускать услуги, связанные с выдачей паспортов и ID-карт по всей стране. Одной из таких услуг стала выдача и замена загранпаспорта в Киеве, а также выдача электронного паспорта (ID-карты) при достижении 16 лет.