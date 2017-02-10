На следующей неделе начнет действовать порядок проверки э-деклараций

"Мы действительно утвердили согласованный порядок", — сказала сегодня глава НАПК Наталья Корчак в эфире телеканала "112.Украина".

Она подчеркнула, что НАПК приступит к работе по проверке э-деклараций после того, как порядок будет юстирован Минюстом и опубликован.

"Так мы распределяем ответственность между всеми органами. Никто не будет критиковать, что Нацагентство разработало порядок, который не может быть реализован в действии", — сказала глава Нацагентства.

В свою очередь, министр юстиции Павел Петренко сообщил, что в Минюст еще не поступил этот документ. "Мы его ждем… Надеюсь, НАПК приняло сегодня именно тот порядок, который был утвержден рабочей группой вчера", — сказал министр.

Напомним, 8 февраля Петренко сообщил, что рабочая группа уже передала в НАПК проект порядка проведения. В предложенном порядке, в частности, проверка должна проводиться за 60 дней, а в случае необходимости может быть продлена максимум еще на 30 дней.

Рабочая группу в составе секретариата правительства для разработки порядка проверки электронных деклараций была создана 25 января после того, как НАПК во второй раз не учел правки Минюста.