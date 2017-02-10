На следующей неделе начнет действовать порядок проверки э-деклараций

10 февраля 2017, 19:30
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) утвердило порядок проверки электронных деклараций, после юстирования и публикации этот механизм заработает

На следующей неделе начнет действовать порядок проверки э-деклараций | Политика | Дело Увеличить картинку

"Мы действительно утвердили согласованный порядок", — сказала сегодня глава НАПК Наталья Корчак в эфире телеканала "112.Украина".

Она подчеркнула, что НАПК приступит к работе по проверке э-деклараций после того, как порядок будет юстирован Минюстом и опубликован.

"Так мы распределяем ответственность между всеми органами. Никто не будет критиковать, что Нацагентство разработало порядок, который не может быть реализован в действии", — сказала глава Нацагентства.

В свою очередь, министр юстиции Павел Петренко сообщил, что в Минюст еще не поступил этот документ. "Мы его ждем… Надеюсь, НАПК приняло сегодня именно тот порядок, который был утвержден рабочей группой вчера", — сказал министр.

Напомним, 8 февраля Петренко сообщил, что рабочая группа уже передала в НАПК проект порядка проведения. В предложенном порядке, в частности, проверка должна проводиться за 60 дней, а в случае необходимости может быть продлена максимум еще на 30 дней.

Рабочая группу в составе секретариата правительства для разработки порядка проверки электронных деклараций была создана 25 января после того, как НАПК во второй раз не учел правки Минюста.

Раздел: >
Теги: нацагентство по предотвращению коррупции , минюст , декларации о доходах

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
На следующей неделе начнет действовать порядок проверки э-деклараций | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.03
EUR EUR - - 28.9
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.04 12.15
Киевская область 22.21 10.85
Львовская область 22.03 11.82
Читаемые в разделе
9 поводов для бизнеса сказать "нет" проверяющим органам 9 поводов для бизнеса сказать "нет" проверяющим органам В Киеве парализовано движение транспорта из-за непогоды В Киеве парализовано движение транспорта из-за непогоды Порошенко обсудил с Трампом ситуацию в Донбассе Порошенко обсудил с Трампом ситуацию в Донбассе
Все новости
Комментируемые
1 Наша армия должна быть такой, чтобы ответить на атаку России и перейти в наступление до границы — Горбулин 1 2 На что туристы тратят деньги в Киеве 3 В Луганске взорвался автомобиль с начальником "народной милиции" 4 Скидка на полицейские Mitsubishi: поставщик вернет 13% суммы, а не дополнительный 101 автомобиль 5 Главарям "ДНР" Кремль поставил ультиматум: сдаете Ясиноватский плацдарм — уходите в отставку
Все новости
Видео
 Захватывающая реконструкция штампов: боевик "Джон Уик 2" и анимация "Lego фильм: Бэтмен"
Кинокритики о садо-мазо-мелодраме "На пятьдесят оттенков темнее": напоминает тинейджерскую мыльную оперу
Все видео
Фото
"Неожиданный" снегопад в феврале (фото)
"Неожиданный" снегопад в феврале (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.