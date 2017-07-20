Эксклюзив

На ВДНХ представили новую концепцию развития на 40 лет (фото)

  20 июля 2017, 17:43
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Сегодня новая команда "Экспоцентра Украины" провели публичную презентацию Концепции развития ВДНХ на 40 лет. Разработка концепции была начата еще предыдущим руководством ВДНХ Максимом Яковером и Максимом Бахматовым. А в качестве символа позитивных изменений открыли уникальную скульптуру под названием "Трансформация". Скульптура интерактивная и светится при взаимодействии с ней

    • Презентация Концепции развития ВДНХ. Фото: В.Головин
    • Презентация Концепции развития ВДНХ. Фото: В.Головин
    • Презентация Концепции развития ВДНХ. Фото: В.Головин
    • Презентация Концепции развития ВДНХ. Фото: В.Головин
    • Врио гендиректора ВДНХ Евгений Мушкин. Фото: В.Головин
    • Презентация Концепции развития ВДНХ. Фото: В.Головин
    • Презентация Концепции развития ВДНХ. Фото: В.Головин
    • Бюджетные средства на проект выделять не будут — Мушкин. Фото: В.Головин
    • Авторы Концепции развития — ВДНХ, CIVITTA и PUPA. Фото: В.Головин
    • Презентация Концепции развития ВДНХ. Фото: В.Головин
    • Презентация Концепции развития ВДНХ. Фото: В.Головин
    • Презентация Концепции развития ВДНХ. Фото: В.Головин
    • Презентация Концепции развития ВДНХ. Фото: В.Головин
    • Презентация Концепции развития ВДНХ. Фото: В.Головин
    • Один из разработчиков Концепции Кирилл Криволап. Фото: В.Головин
    • Презентация Концепции развития ВДНХ. Фото: В.Головин
    • Презентация Концепции развития ВДНХ. Фото: В.Головин
    • Скульптура символизирует выход человека из зоны комфорта, изменения и трудности
    • Презентация Концепции развития ВДНХ. Фото: В.Головин
    • Презентация Концепции развития ВДНХ. Фото: В.Головин
    • Скульптура интерактивная — и светится при взаимодействии с ней. Фото: В.Головин
    • Презентация Концепции развития ВДНХ. Фото: В.Головин
    • Mastercard, Ощадбанк и &quot;Экспоцентр Украины&quot; подписали меморандум о сотрудничестве
    • Как сейчас выглядит ВДНХ. Фото: В.Головин
    • Как сейчас выглядит ВДНХ. Фото: В.Головин
    • Как сейчас выглядит ВДНХ. Фото: В.Головин
    • Как сейчас выглядит ВДНХ. Фото: В.Головин
    • Как сейчас выглядит ВДНХ. Фото: В.Головин
    • Как сейчас выглядит ВДНХ. Фото: В.Головин
    • Как сейчас выглядит ВДНХ. Фото: В.Головин

Раздел: >

Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.94
EUR EUR - - 29.92
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.95 11.61
Киевская область 22.21 10.7
Львовская область 21.96 11.08
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.