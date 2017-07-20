На ВДНХ представили новую концепцию развития на 40 лет (фото)

Василь Фурман
Член Ради НБУ, доктор економічних наук
Член Ради НБУ Василь Фурман у колонці на Delo.UA у конкретних пропозиціях розповідає про те, як Україні відновити
Олексій Зелів'янський
координатор компоненту "Е-Послуги" програми EGAP
Експерти склали перелік бар'єрів, котрі не дозволяють отримувати повноцінні державні послуги через інтернет
Карина Літвінова
дослідник е-Дем Лаб, Центр розвитку інновацій, НаУКМА
Звернення громадян стосуються оскарження дій державних органів чи незаконного покладення обов'язків, містять рекомендації щодо вдосконалення життя громадян, торкаються
Виктория Гнап
руководитель отдела развития и обучения 1+1 медиа
Виктория Гнап, руководитель отдела развития и обучения 1+1 медиа, о новых трендах в образовании, проблемах госвузов и важности
Валентин Мондриївський
Голова Подільської РДА у м. Києві, депутат Київради
На початку червня зі знесенням МАФів почалась реконструкція Контрактової площі в рамках проекту "Київська вітальня". Delo.UA зустрілось з