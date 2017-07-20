На ВДНХ представили новую концепцию развития на 40 лет (фото)

Батоги та пряники для енергоефективності малого й середнього бізнесу Олексій Оржель

керівник сектору "Енергетика" BRDO

Малий та середній бізнес зараз просто закладає підвищення тарифів у ціну своєї продукції. Але держава, яка взяла курс