Всемирный банк даст $2,5 млн на внедрение медреформы во Львовской и Полтавской областях

Всемирный банк (ВБ) и Швейцарское бюро сотрудничества направят $2,5 млн (2,6 млн швейцарских франков) на техническую и организационную помощь в сфере здравоохранения в Полтавской и Львовской областях. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины (МОЗ).

Полтавская и Львовская области станут первыми в проекте ВБ, Швейцарского бюро сотрудничества и МОЗ "Поддержка реформ и эффективного управления в сфере здравоохранения в Украине".

И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает, что главная цель проекта — помощь во внедрении медицинской реформы на региональном уровне и противодействие коррупции при закупках медпрепаратов и изделий медицинского назначения.

Проект продлится три года и является частью программы по децентрализации. Супрун надеется, что после положительного эффекта во Львовской и Полтавской областях его опыт распространится по всей Украине.

В качестве положительного примера сотрудничества с международными организациями Супрун привела сферу закупок лекарств.

"Проведение тендеров через международные организации позволяет эффективно использовать бюджетные средства, ломать старые коррупционные схемы и обеспечивать украинцев качественными лекарствами", — написала Супрун на своей странице в Facebook.

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк отметил, что нынешний проект важен в контексте реализации проекта ВБ "Улучшение здравоохранения на службе у людей". На реализацию данного проект Украина получила кредит на $214,73 млн.

"В этом году будет проходить активная фаза реализации проекта Всемирного банка в регионах, где запланировано много закупок. Очень важным запросом со стороны общества является отсутствие коррупции и прозрачность тендеров. Мы попросили коллег реализовать современную систему предотвращения коррупции и построения прозрачности при закупках", — сказал Ковтонюк.