Во время Евровидения скандальную стройку вблизи МВЦ закроют баннерами — Кличко

12 февраля 2017, 08:15
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Мэра Киева Виталия Кличко о том, что отремонтируют перед Евровидением и как решается вопрос со скандальной стройкой — ЖК "Солнечная Ривьера" возле МВЦ, где будет проходить международный песенный конкурс

Во время Евровидения скандальную стройку вблизи МВЦ закроют баннерами — Кличко | Киев | Дело Увеличить картинку

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что 200 млн грн., что Киев выделил на "Евровидение 2017" пойдет на организацию самого конкурса, но кроме этого город еще больше проинвестирует в столичную инфраструктуру: ремонт улиц и создание зеленых зон. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Среди объектов, которые будут отремонтированы киевский мэр назвал Воздухофлотский проспект и здание Международного выставочного центра, где будет проходить международный песенный конкурс. Кроме того планируется озеленение города и замена старых мусорных баков в историческом центре столицы на современные, "утопленные" в землю.

Но при этом Виталий Кличко не назвал точную сумму таких инвестиций. "Мы выделили на подготовку к проведению Евровидения 200 миллионов гривен. Еще больше денег выделяется на обустройство территории, на инфраструктуру, в которую мы вкладываем большие средства", — это все что он сказал.

На вопрос, как будет контролироваться использование выделяемых денег, Кличко ответил, что "есть внутренний аудит в КГГА". "И, однозначно, правоохранительные органы должны контролировать", — добавил он.

Что касается ситуации со строительством жилого комплекса "Солнечная Ривьера" вблизи МВЦ, Виталий Кличко уточнил, что "по решениям судов это строительство законное, однако, если община против такого строительства — мы должны садиться за стол переговоров и пытаться находить в сложной ситуации компромиссное решение, которое идет на пользу в первую очередь общине". Киевский мэр добавил, что застройщик предложил за свои деньги реконструировать набережную.

А также он пообещал, что перед Евровидением здания ЖК "Солнечная Ривьера" будут закрыты баннерами. "Потому что, откровенно говоря, это выглядит некрасиво, и мы не можем это так оставить", — пояснил он такое решение.

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Теги: евровидение , виталий кличко , киев , мэр , строительство , культура , дороги , мусор

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Во время Евровидения скандальную стройку вблизи МВЦ закроют баннерами — Кличко | Киев | Дело
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