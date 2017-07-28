На взятке задержали помощника Трояна и "азовца" — СМИ

На взятке задержан помощник заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна, который действовал в сговоре с представителем общественного корпуса "Азова", сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в совместной следственной группе Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины.

По информации издания, следствие проверяет причастности задержанного "азовца" к прошлогоднему нападению на инкассаторов Ощадбанка в Запорожье.

Сегодня УНН сообщили, что в среду, 26 июля, в помещении заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна прошли обыски. В подтверждение информагентство опубликовало фото, на котором находится Троян и рядом с ним следователь по особо важным делам Главного следственного управления Генпрокуратуры Николай Макеев (+ пакет, в котором предположительно находятся деньги).

По версии Вадима Трояна это фотография была сделана две недели назад после того, как к нему в дом забрался грабитель. "Ко мне в дом проник вор. Мы его задержали и вызвали полицию. Около двух недель назад", — сообщил он телеканалу "112-Украина".

Примечательно, что в пятницу Генпрокуратура сообщила, что 27 июля управление ГПУ, в котором работает Макеев, совместно с сотрудниками СБУ задержали замглавы одной из общественных организаций и гражданина Украины, которые действуя в сговоре совместно с помощником должностного лица МВД требовали от представителя одного из предприятий более 1,5 млн грн.

Источники ZN.UA не исключают, что Троян присутствовал на встрече, на которой передавались деньги.

На сайте МВД Украины сообщается, что Троян в настоящее время находится в отпуске, а недавно участвовал в следственных действиях в одном из уголовных производств. "Сейчас никакие подозрения ему не вручали", — говорится в сообщении министерства.

Деньги требовали за "крышу"

Как сообщает Генпрокуратура, представитель общественной организации и помощник одного из руководителей МВД угрожали бизнесмену, требовали и получили от него часть неправомерной выгоды в сумме 785 тыс. грн.

Деньги требовали за решение вопроса о привлечении сотрудниками Нацполиции к уголовной ответственности работников ГФС одного из районов Киева. Эти налоговики сознательно мешали работать предприятию бизнесмена.

Кроме этого злоумышленники обещали физически и психологически давить на руководителей одной из компаний, чтобы те вернули деньги за поставку вроде некачественной продукции производственно-технического назначения.

В ходе проведения спецоперации провели 13 обысков.

Замглавы общественной организации и его сообщнику 27 июля сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений — вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, причинившее значительный ущерб потерпевшему, а также получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.

В то же время, помощнику должностного лица МВД сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений — получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенного с вымогательством такой выгоды.

Досудебное расследование продолжается и находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры Украины.