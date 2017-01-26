На взятке задержан помощник депутата из Радикальной партии

26 января 2017, 17:02
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По версии правоохранителей, помощник народного депутата вымогал от бизнесмена 200 тыс. грн. На получении части этой суммы и был задержан радикал

На взятке задержан помощник депутата из Радикальной партии | Политика | Дело Увеличить картинку

Следователи Генеральной прокуратуры задержали помощника одного из народных депутатов из фракции Радикальной партии по подозрению в мошенническом завладении чужими средствами.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Указанный помощник народного депутата, прикрываясь предоставленными ему полномочиями, вводя в заблуждение потерпевшего, в октябре 2016 года выдвинул последнему требование передать ему денежные средства в сумме 200 тыс. грн с условием передачи ежемесячно по 15 тыс. грн за содействие в беспрепятственном осуществлении потерпевшим хозяйственной деятельности в сфере предоставления услуг доступа к сети Интернет", — говорится в сообщении.

Помощник нардепа был во время получения первой части средств в 5 тысяч гривен.

Действия помощника депутата квалифицированы по статье 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в крупных размерах), которая предусматривает до 8 лет тюрьмы.

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Теги: генпрокуратура , взятка , радикальная партия

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На взятке задержан помощник депутата из Радикальной партии | Политика | Дело
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