НАБУ отчиталось об аресте более 2,6 млрд грн

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник пессимистичен в прогнозах относительно предоставления законодательного права НАБУ на автономное прослушивание.

"Что касается автономного прослушивания — не уверен, что это будет принято... есть ли у законопроекта шанс попасть в зал и быть проголосованным — не уверен", — сказал Сытник на брифинге в пятницу в Киеве.

Вместе с тем директор НАБУ подчеркнул, что этот закон необходимо принять, и он все же надеется, что так и будет.

Сытник также сообщил, что НАБУ готовит второе подозрение по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов.

"Второе подозрение детективы собираются передавать…. Подозрение готовится, оно передается", — сказал он, при это он не стал называть имя человека, которому готовят подозрение.