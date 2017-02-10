НАБУ отчиталось об аресте более 2,6 млрд грн

10 февраля 2017, 13:15
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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник провел сегодня пресс-конференцию по результатам работы за полгода (с августа 2016 по февраль 2017)

НАБУ отчиталось об аресте более 2,6 млрд грн | Политика | Дело Увеличить картинку

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник пессимистичен в прогнозах относительно предоставления законодательного права НАБУ на автономное прослушивание.

"Что касается автономного прослушивания — не уверен, что это будет принято... есть ли у законопроекта шанс попасть в зал и быть проголосованным — не уверен", — сказал Сытник на брифинге в пятницу в Киеве.

Вместе с тем директор НАБУ подчеркнул, что этот закон необходимо принять, и он все же надеется, что так и будет.

Сытник также сообщил, что НАБУ готовит второе подозрение по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов.

"Второе подозрение детективы собираются передавать…. Подозрение готовится, оно передается", — сказал он, при это он не стал называть имя человека, которому готовят подозрение.

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Теги: набу , антикоррупционное бюро , артем сытник

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НАБУ отчиталось об аресте более 2,6 млрд грн | Политика | Дело
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