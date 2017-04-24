НАБУ передало в антикоррупционную прокуратуру подозрение Охендовскому

24 апреля 2017, 15:35
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Сейчас Специализированная антикоррупционная прокуратура должна решить: объявлять подозрение Михаилу Охендовскому или нет

Увеличить картинку Артем Сытник. Фото: пресс-служба НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины передало в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для согласования окончательное подозрение главе Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор Бюро Артем Сытник.

"Детективы собрали доказательства, мы пришли к выводу, что определенные эпизоды доказаны этими эпизодами и сейчас", — сказал Сытник.

"В связи с этим было составлено подозрение, проект окончательного подозрения был передан в прокуратуру. Будет ли оно согласовано, надеюсь, что так", — добавил он.

Напомним, 13 декабря 2016 года в аэропорту "Борисполь" сотрудники НАБУ вручили Охендовскому сообщение о подозрении в уголовном производстве о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Общая сумма взяток, инкриминируемых главе ЦИК, составляет около $161,7 тыс.

В ночь на 14 декабря НАБУ провело обыск в кабинете Охендовского, хотя члены ЦИК потом заявили, что детективы ошиблись кабинетом.

Охендовскому избрали меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года: глава ЦИК может покидать территорию Украины только с разрешения следователя.

17 марта Охендовский заявил, что Генпрокуратура признала его потерпевшим в уголовном производстве о незаконном привлечении его к уголовной ответственности детективами НАБУ.

В Генпрокуратуре впоследствии подтвердили, что Охендовский признан потерпевшим в уголовном производстве. Это производство было открыто во исполнение постановления Печерского райсуда Киева от 4 января 2017 года, которым Генпрокуратуру обязали внести в Единый реестр досудебных расследований заявление адвоката Олега Бабича в интересах Охендовского.

3 апреля стало известно, что Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство, в котором глава ЦИК Охендовский по решению суда был признан потерпевшим.

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Теги: михаил охендовский , набу , антикоррупционная прокуратура , цик

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