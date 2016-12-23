НАБУ получит доступ к реестру электронных деклараций

23 декабря 2016, 12:35
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Директор антикоррупционного бюро Артем Сытник встретился с главой Нацагентства по предотвращению коррупции Натальей Корчак и достиг принципиальной договоренности о получении доступа детективов НАБУ ко всем данным реестра деклараций

НАБУ получит доступ к реестру электронных деклараций | Политика | Дело Увеличить картинку

Для решения технических вопросов обеспечения скорейшего доступа работников Национального антикоррупционного бюро Украины к Единому государственному реестру деклараций лиц будет создана рабочая группа. Об этом договорились во время встречи директор НАБУ Артем Сытник и председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

Кроме того, Наталья Корчак подтвердила готовность Агентства способствовать Бюро в получении доступа в максимально сжатые сроки, говорится в сообщении НАБУ.

Напомним, 8 декабря на брифинге Артем Сытник пожаловался, что НАПК не дает НАБУ полный доступ к электронным декларациям. "К сожалению, почему-то мы пока не нашли понимания в НАПК, поскольку мы просили открыть нам полный доступ к этим декларациям согласно действующему законодательству", — посетовал тогда Сытник.

На следующий день НАПК ответило, что по закону полный доступ к электронным декларациям возможен только по решению суда.

СПРАВКА

17 ноября НАБУ зарегистрировало первые уголовные производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в электронной декларациях. 12 декабря НАБУ начало расследование еще семь уголовных производств.

По материалам: "Дело"
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Теги: набу, артем сытник, нацагентство по предотвращению коррупции, декларации о доходах

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НАБУ получит доступ к реестру электронных деклараций | Политика | Дело
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