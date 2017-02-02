НАБУ провело массовые обыски по делу о хищениях в "Укрнафте" на 7,7 млрд грн

02 февраля 2017, 11:16
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По делу о крупнейшем завладении нефти в ПАО "Укрнафта" прошло 16 обысков

НАБУ провело массовые обыски по делу о хищениях в Увеличить картинку

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели 1 февраля 16 обысков в разных городах Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках досудебного расследования по факту завладения нефтью ПАО "Укрнафта" на сумму свыше 7,7 млрд грн, сообщает пресс-служба НАБУ.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебными полномочиями) и ч.4 ст.368 (взяточничество должностного лица) Уголовного кодекса Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что с марта по октябрь 2015 года должностные лица ряда предприятий, действуя по предварительному сговору совместно со служебными лицами ПАО "Укрнафта", завладели имуществом указанного ПАО (50% + 1 акция компании принадлежит НАК "Нафтогаз Украины") в особо крупном размере. По версии следствия, преступный умысел заключался в следующем: после аукционов, которые происходили без обеспечения справедливой конкуренции, ПАО "Укрнафта" реализовало ряду "предприятий-победителей" нефть и другие вещества согласно заключенным с ними договорам по заниженной стоимости", — говорится в сообщении на официальной странице НАБУ в Фейсбуке.

Дальнейшие действия "Укрнафты" (отсрочка на несколько лет оплаты за поставленную нефть) нанесли государству убытки в особо крупном размере — на сумму 7 млрд 744 млн 637 тыс грн.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в июле прошлого года "Укрнафта" подала в суд шесть исковых заявлений с просьбой обязать ООО "Прикарпаттянафтотрейд", "Котлас", "Техтрейд групп", "Галнафта", "Гарант-УТН" погасить перед нефтедобывающей компанией задолженность в общей сумме 7,587 млрд гривень.

По данным СМИ, владельцами указанных в судебных решениях компаний является офшоры, связанные с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В частности, они фигурировали в деле о выводе $1,8 млрд с ПриватБанка по фиктивным контрактам в 2014 году.

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Теги: укрнафта 00135390 , антикоррупционное бюро , приват , игорь коломойский

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