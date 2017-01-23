НАБУ расследует 25 дел по результатам анализа е-деклараций

23 января 2017, 18:14
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Следователи НАБУ зарегистрировали еще три уголовных производства по результатам анализа сведений, внесенных в реестр электронных деклараций

НАБУ расследует 25 дел по результатам анализа е-деклараций | Политика | Дело Увеличить картинку

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) зарегистрировали еще три уголовных производства по результатам анализа сведений, внесенных в реестр электронных деклараций, и таким образом общее число расследуемых в данном направлении производств достигло 25.

Как сообщает в понедельник пресс-служба НАБУ, все три новые уголовные производства касаются служителей Фемиды. "Два из этих производств начаты по факту внесения недостоверных сведений (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины), одно — по факту незаконного обогащения (ст.368-2 УК Украины)", — уточнили в Бюро.

Таким образом, подытожили в НАБУ, по состоянию на 23 января общее количество уголовных производств, которые расследуют детективы Бюро по сведениям, указанным в электронной декларациях, составляет 25. "Они касаются действий 24 человек: 14 — судей, 6 — народных депутатов Украины, 2 — председателей райгосадминистраций, 1 — заместитель председателя областного совета, 1 — руководителя центрального органа исполнительной власти", — сообщили в антикоррупционном ведомстве.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: набу , декларации о доходах , уголовное производство

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НАБУ расследует 25 дел по результатам анализа е-деклараций | Политика | Дело
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