НАБУ задержало четвертого подозреваемого по делу ОГХК

Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали четвертого участника коррупционной схемы, с помощью которой ОАО "Объединенная горно-химическая компания" (100% принадлежит государству) понесло убытки на сумму более 300 млн грн.

Как говорится в сообщении НАБУ, им оказался гражданин Украины, директор одной из компаний-посредников, зарегистрированной в Гонконге.

Напомним, 25 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП вручили и.о. председателя правления ОГХК Руслану Журило сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3. ст.27, ч.3 ст.28 "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору"), ч.2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Кроме него задержаны еще два лица — начальник отдела продаж и маркетинга ПАО "ОГХК" и экс-заместитель директора ГП "ОГХК" (в декабре 2016 года преобразовано в ПАО "ОГХК"). Имена задержанных не уточняются.

НАБУ: титановую продукцию продавали через компании-прокладки

По версии следствия, задержанные причастны к нанесению ущерба госпредприятию на сумму более 300 млн грн.

В Бюро считают, что в 2014 году задержанные (вместе с другими лицами, в том числе гражданами других государств) образовали группу для получения неправомерной выгоды в интересах иностранных компаний, связанных с должностными лицами ОГХК.

Коррупционная схема, по мнению детективов, сводилась к реализации по заниженным ценам титановой продукции, используемой в авиационной и химической отраслях, частным компаниям-посредникам, зарегистрированным в Австрии и Латвии и связанными с должностными лицами ГП "ОГХК". В дальнейшем эти компании-посредники перепродавали приобретенную в ОГХК титановую продукцию по рыночным ценам международным компаниям, которые используют ее в своем цикле производства.

"Разница в стоимости поступала на счета компаний-посредников и под видом оплаты за предоставленные транспортные услуги выводилась на счета других компаний, подконтрольных должностным лицам ГП "ОГХК", — сообщают в Бюро.

Версия руководства ОГХК: кто-то пытается сорвать приватизацию

В горно-химической компании считают, что действия НАБУ и САП — это выполнение политико-экономического заказа.

"Цель — срыв продажи ПАО "ОГХК" и повтор ситуации со срывом приватизации ОПЗ", — говорится в пресс-релизе компании.

Кроме того, в компании отмечают, что в обоих случаях за действиями НАБУ и САП проглядывается "грузинский след". "Первым замдиректора НАБУ является соратник Саакашили Гизо Углава. Это уже не первая попытка сместить руководителя "ОГХК". Задержанный НАБУ и.о. председателя правления "ОГХК" Руслан Журило ранее сообщал, что тогдашний министр экономического развития Айварас Абромавичус предлагал на его место представителя грузинской национальности. А сам Саакашвили на посту губернатора Одесской области вел активную пиар-кампанию против Журило", — говорится в релизе.

"За последние 2 года наша компания показывает уверенный рост. После того как государство вернуло себе контроль над комбинатами, чистый доход "ОГХК" увеличился на 65% и достиг почти 2 млрд грн. Поступления налогов в местные и государственный бюджеты в 2016 г. в сравнении с 2015 г. выросли вдвое", — напомнили в компании.