НАБУ задержало пять человек за махинации на Львовском бронетанковом заводе

14 июля 2017, 13:31
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Детективы НАБУ задержали главу Львовского бронетанкового завода и его заместителя за махинации с танковыми двигателями

НАБУ задержало пять человек за махинации на Львовском бронетанковом заводе | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сегодня задержали пятерых человек, причастных к махинациям с закупками двигателей для танков ГП "Львовский бронетанковый завод", в том числе директора завода и его заместителя.

"Сейчас задержаны пять человек: начальник Центрального бронетанкового управления (ЦБТУ) ВСУ Вооружения ВСУ (генерал-майор), начальник отдела ЦБТУ ВСУ Вооружения ВСУ (полковник), директор и заместитель директора ГП "Львовский бронетанковый завод", а также учредитель ООО, задействованного в схеме", — сообщает пресс-служба НАБУ.

В ходе досудебного расследования детективы НАБУ установили, что должностные лица ЦБТУ ВСУ Вооружения ВСУ в сговоре со служебными лицами ГП "Львовский бронетанковый завод", учредителем ООО и при участии фирм с признаками фиктивности разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике, чем совершили растрату бюджетных средств в 2015 году на сумму 28,5 млн грн.

"Суть схемы заключалась в том, что вместо новых двигателей для танков Т-72 были закуплены подержанные. К тому же эти подержанные, а иногда и нерабочие, двигатели уже были когда-то проданы — в 2008-2009 гг. они были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Минобороны. Кроме того, выпуск этой модели двигателей прекратился еще с 1990-х, о чем инициаторам схемы было хорошо известно", — поясняет пресс-служба НАБУ.

Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ начали в конце ноября 2016 года.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к Госпогранслужбе, заместителя директора Львовского бронетанкового завода задержали на одном из пунктов пропуска на границе с Польшей во Львовской области. Собеседник агентства указал, что пограничники получили ориентировку на директора Львовского бронетанкового завода.

Раздел: >
Теги: укроборонпром 37854297 , танки , набу , антикоррупционная прокуратура , минобороны

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
НАБУ задержало пять человек за махинации на Львовском бронетанковом заводе | Происшествия | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.97
EUR EUR - - 29.65
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.98 11.92
Киевская область 22.41 10.8
Львовская область 22.2 11.08
Читаемые в разделе
В Киеве может появиться новая станция метро В Киеве может появиться новая станция метро Мне говорили "не лезь в Сенной", а потом пришли с обысками — депутат Киевсовета Балицкая Мне говорили "не лезь в Сенной", а потом пришли с обысками — депутат Киевсовета Балицкая Вопреки России ПА ОБСЕ приняла в украинской версии резолюцию о восстановлении суверенитета Украины Вопреки России ПА ОБСЕ приняла в украинской версии резолюцию о восстановлении суверенитета Украины
Все новости
Комментируемые
1 Обжалование госзакупок в ProZorro: причины отклонения жалоб 2 Нардепы проинспектировали обустройство госграницы с Россией 3 В Киеве соревнуются 170 украинских стартапов на основе открытых данных 4 Онлайн-сервис со списком пиратских ресурсов создан в Украине правообладателями 5 В Киеве новые билеты за 4 грн будут с QR-кодами
Все новости
Видео
 В Харькове задержали двух предполагаемых террористов ИГИЛ
Все видео
Фото
Генпрокуратура и СБУ пресекли контрабанду авиадвигателей на 50 млн гривень
Генпрокуратура и СБУ пресекли контрабанду авиадвигателей на 50 млн гривень
Как проходит оpen аir фестиваль на берегу Азовского моря
Как проходит оpen аir фестиваль на берегу Азовского моря
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.