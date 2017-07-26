НАБУ задержало в Бориспольском аэропорту бывшего прокурора ГПУ

26 июля 2017, 08:13
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Экс-прокурор ГПУ задержан по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ст.366-1 ("Декларирование недостоверной информации") Уголовного кодекса Украины

НАБУ задержало в Бориспольском аэропорту бывшего прокурора ГПУ | Криминал | Дело Увеличить картинку

Детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры был задержан бывший заместитель начальника Департамента по расследованиям особо важных дел в сфере экономики — начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Лицо задержано на территории международного аэропорта Борисполь по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ст.366-1 ("Декларирование недостоверной информации") Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно сообщению, расследование по фактам противоправных действий задержанного лица проводится с апреля 2016 года.

В свою очередь, журналист-расследователь Денис Бигус сообщает на своей странице в Facebook, что задержанный экс-прокурор это Дмитрий Сус.

"НАБУ задержала в Борисполе экс-сотрудника ГПУ Дмитрия Суса, в недавнем прошлом — начальника управления по расследованию экономических преступлений. Владельца легендарной уже ауди. И неоднократного фигуранта наших расследований. Свежая фотка в фейсбуке Дмитрия — посадочный рукав в аэропорту. Собственно, в Борисполе его и задержали", — написал Д.Бигус на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, в августе 2016 года общественные активисты потребовали от генерального прокурора Ю.Луценко уволить начальника управления Генпрокуратуры по расследованию уголовных производств в сферах государственной службы и собственности Д.Суса из-за незаконных действий его сотрудников в отношении представителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

В свою очередь Ю.Луценко сообщил о наличии оперативной информации об угрозе жизни Д.Суса.

В ноябре того же года стало известно, что генпрокурор привлек Д.Суса к дисциплинарной ответственности за ложь в декларации и анкете добропорядочности.

Кроме того, приказом от 14 ноября 2016 года Д.Сус переведен из департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры в другой департамент — старшим следователем по особо важным делам 6-го отдела по расследованию уголовных производств управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генпрокуратуры.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 14 апреля 2017 года уволил Дмитрия Суса из органов прокуратуры.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: генпрокуратура , набу , юрий луценко

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НАБУ задержало в Бориспольском аэропорту бывшего прокурора ГПУ | Криминал | Дело
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