Нацбанк продал имущество банков и вернул 443 млн грн, а Украина выполнила все требования МВФ

Национальный банк получил в октябре-ноябре 81,2 млн грн от реализации недвижимости, выступавшей залогом по кредитам рефинансирования, предоставленным банкам, которые признаны неплатежеспособными.

Всего за 11 месяцев 2016 году объем полученных Национальным банком средств от реализации 170 объектов залоговой недвижимости составил 443,7 млн грн. Наибольший объем средств в августе перечислен НБУ от реализации недвижимости БГ Банка.

Украина выполнила все необходимые обязательства для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда. Об этом рассказал первый вице-премьер-глава Министерства экономического развития Украины Степан Кубив.

Отвечая на вопросы о пенсионной и земельной реформах, обязательства по которым также содержались в меморандуме, Кубив отметил, что премьер-министр Владимир Гройсман и министр соцполитики Андрей Рева задекларировали технологическую карту проведения пенсионной реформы.

Группа "ТАС" и Eurobank Group объявили о закрытии сделки по покупке-продаже Универсал Банка и приобретении группой "ТАС" дочернего банка международной группы.

Завершение сделки состоялось после получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов — Антимонопольного комитета и Национального банка Украины.

Принятый Верховной Радой закон №5368 (об улучшении инвестиционного климата) вводит на период до 31 декабря 2021 налоговые каникулы для малого бизнеса.

Норма позволяет применить нулевую ставку налога на прибыль для предприятий, у которых годовой доход не превышает 3 млн гривень и размер начисленной за каждый месяц отчетного периода заработной платы работников составлял не менее двух минимальных заработных плат.