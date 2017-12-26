Нацгвардия испытала броневик "Варта-Новатор"

В Национальной гвардии Украины прошло испытание нового специализированного бронированного автомобиля "Варта-Новатор". Об этом 26 декабря сообщает пресс-центр МВД на своей странице в Facebook.

"Бронеавтомобиль сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения с использованием шасси, которое приспособлено к эксплуатации в самых сложных условиях бездорожья. В отличие от своего старшего брата "Варта", модель "Новатор" имеет более компактные размеры и гораздо легче. Также экземпляр оснастили дополнительными опциями, обеспечивающими комфорт и безопасность экипажа", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, тест-драйв длился два часа.

Бронеавтомобиль специально для потребностей Нацгвардии недавно разработало конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника". Новый украинский броневик создали на шасси пикапа Ford F-550, на базе которого уже строит свои броневики КрАЗ.

Полная масса "Варты" — 9 тонн.